FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +11
72.57р84.17р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Врачи оценили состояние находящихся на МКС актрисы Пересильд и режиссера Шипенко

0
Печать

Медики оценили состояние актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко как нормальное. На данный момент оба находятся на Международной космической станции (МКС).

«Проведен сеанс связи с экипажем, по итогам врачи ЦПК (Центра подготовки космонавтов — прим. ред.) оценивают состояние участников космического полета как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану», — сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале 6 октября.

«Фонтанка» писала, что ракета-носитель «Союз-2.1а» была запущена во вторник, 5 октября, с 31-й площадки Байконура в 11:55 по московскому времени. Из-за технических проблем корабль не смог пристыковаться к МКС в автоматическом режиме, поэтому причаливание выполнили вручную.

Первый «киноэкипаж» отправился на станцию, чтобы снять художественный фильм «Вызов». Основные работы будут проводить в модуле «Наука». Кинолента — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний