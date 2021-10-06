Медики оценили состояние актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко как нормальное. На данный момент оба находятся на Международной космической станции (МКС).
«Проведен сеанс связи с экипажем, по итогам врачи ЦПК (Центра подготовки космонавтов — прим. ред.) оценивают состояние участников космического полета как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану», — сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале 6 октября.
«Фонтанка» писала, что ракета-носитель «Союз-2.1а» была запущена во вторник, 5 октября, с 31-й площадки Байконура в 11:55 по московскому времени. Из-за технических проблем корабль не смог пристыковаться к МКС в автоматическом режиме, поэтому причаливание выполнили вручную.
Первый «киноэкипаж» отправился на станцию, чтобы снять художественный фильм «Вызов». Основные работы будут проводить в модуле «Наука». Кинолента — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.