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Организатором кражи сейфа с миллионами из СК в Казани мог быть следователь-подполковник

Источник сообщил, что предполагаемый организатор кражи 14 млн рублей из отдела в казанском СК является следователем-криминалистом

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Предполагаемым организатором кражи сейфа с 14,6 млн руб., которые являются вещественными доказательствами, из здания управления СК РФ в Казани был следователь-криминалист, подполковник юстиции. Об этом со ссылкой на информированный источник 6 октября сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, подозреваемый был задержан накануне поздно вечером на трассе М-7 при попытке уехать из Татарстана. Соучастниками преступления, предположительно, являются четверо жителей города Альметьевска. Троих из них задержали по месту жительства. В настоящий момент ведется поиск еще одного злоумышленника, у которого, предположительно, и должны быть похищенные из сейфа деньги.

«Фонтанка» писала, что в ночь на 5 октября несколько человек в масках заклеили камеры у здания Следственного комитета в Казани, взломали дверь, проникли внутрь и вынесли сейф из кабинета замначальника следственного отдела. Украдены были деньги и якобы материалы уголовного дела. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

6 октября стало известно, что подозреваемые в хищении сейфа из здания СКР задержаны. Их имена не уточнялись.

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Комментарии (3)

houspi
Чота я не понял, вахтёра и сигнализации в СК нет?
efela
Ой, какая неожиданность! Да не может быть!
kоt-obormot
Страшноватенько становится, при мысли, что такие идиоты могут дорасти до таких званий, и выше...
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