Организатором кражи сейфа с миллионами из СК в Казани мог быть следователь-подполковник

Предполагаемым организатором кражи сейфа с 14,6 млн руб., которые являются вещественными доказательствами, из здания управления СК РФ в Казани был следователь-криминалист, подполковник юстиции. Об этом со ссылкой на информированный источник 6 октября сообщает «Интерфакс».



По словам собеседника агентства, подозреваемый был задержан накануне поздно вечером на трассе М-7 при попытке уехать из Татарстана. Соучастниками преступления, предположительно, являются четверо жителей города Альметьевска. Троих из них задержали по месту жительства. В настоящий момент ведется поиск еще одного злоумышленника, у которого, предположительно, и должны быть похищенные из сейфа деньги.

