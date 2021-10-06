Организатором кражи сейфа с миллионами из СК в Казани мог быть следователь-подполковник

Предполагаемым организатором кражи сейфа с 14,6 млн руб., которые являются вещественными доказательствами, из здания управления СК РФ в Казани был следователь-криминалист, подполковник юстиции. Об этом со ссылкой на информированный источник 6 октября сообщает «Интерфакс».
По словам собеседника агентства, подозреваемый был задержан накануне поздно вечером на трассе М-7 при попытке уехать из Татарстана. Соучастниками преступления, предположительно, являются четверо жителей города Альметьевска. Троих из них задержали по месту жительства. В настоящий момент ведется поиск еще одного злоумышленника, у которого, предположительно, и должны быть похищенные из сейфа деньги.
«Фонтанка» писала, что в ночь на 5 октября несколько человек в масках заклеили камеры у здания Следственного комитета в Казани, взломали дверь, проникли внутрь и вынесли сейф из кабинета замначальника следственного отдела. Украдены были деньги и якобы материалы уголовного дела. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.
6 октября стало известно, что подозреваемые в хищении сейфа из здания СКР задержаны. Их имена не уточнялись.