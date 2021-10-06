Задержаны подозреваемые в хищении сейфа с 14 млн рублей из следственного отдела в Казани

В Татарстане задержаны подозреваемые в хищении сейфа с находящимися в нём 14,6 млн рублей, являющимися вещдоками по уголовному делу, из следственного отдела СКР в Казани.
Как сообщили в региональном Следственном комитете 6 октября, в настоящий момент с подозреваемыми проводятся следственные действия. Кто они — не уточняется, поскольку в интересах следствия более подробная информация о ходе расследования на данном этапе не может быть разглашена, пояснили в СК.
Расследование уголовного дела продолжается центральным аппаратом Следственного комитета РФ.
Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным местных СМИ, в ночь на 5 октября несколько человек в масках заклеили камеры у здания Следственного комитета в Казани, взломали дверь и, не сворачивая, прошли к кабинету замначальника отдела Искандера Субаева, у которого как раз подходил к концу очередной отпуск. Украдены были деньги и якобы материалы уголовного дела. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.