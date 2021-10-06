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Задержаны подозреваемые в хищении сейфа с 14 млн рублей из следственного отдела в Казани

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В Татарстане задержаны подозреваемые в хищении сейфа с находящимися в нём 14,6 млн рублей, являющимися вещдоками по уголовному делу, из следственного отдела СКР в Казани.

Как сообщили в региональном Следственном комитете 6 октября, в настоящий момент с подозреваемыми проводятся следственные действия. Кто они — не уточняется, поскольку в интересах следствия более подробная информация о ходе расследования на данном этапе не может быть разглашена, пояснили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается центральным аппаратом Следственного комитета РФ.

Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным местных СМИ, в ночь на 5 октября несколько человек в масках заклеили камеры у здания Следственного комитета в Казани, взломали дверь и, не сворачивая, прошли к кабинету замначальника отдела Искандера Субаева, у которого как раз подходил к концу очередной отпуск. Украдены были деньги и якобы материалы уголовного дела. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

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Комментарии (7)

Skazochny
Искандер подписал на дело земляков, для отчётности пара наркотов за 5 грамм возьмут на себя, денег естественно нет
houspi
Вчера было 15 сегодня всего 14.
Уже, типа, откупились.
LiChaBaTa
Друзья СК, не иначе.
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