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В Казани у СК украли почти 15 миллионов рублей. Бастрыкин поручил доложить

Воры вынесли сейф с 15 миллионами вещдоков из отдела СК по Татарстану

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Бесстрашные взломщики совершили кражу в стенах Следственного комитета в Казани. Преступники, не теряясь в коридорах, вынесли из кабинета замначальника сейф с миллионами.

О возбуждении уголовного дела по статье об особо крупной краже 5 октября сообщает Следственный комитет России. В ведомстве уточнили, что из одного из подразделений управления пропал сейф, в котором хранились вещественные доказательства — 14,6 млн рублей.

Как пишет «Бизнес Online», обокрали 4-й отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях в сфере экономики) СКР по Республике Татарстан. По информации издания, ночью несколько человек в масках заклеили камеры у здания на улице Карла Маркса, 45, взломали дверь и, не сворачивая, прошли к кабинету замначальника отдела Искандера Субаева, у которого как раз подходил к концу очередной отпуск. Украдены якобы деньги и материалы уголовного дела.

В СКР подтверждают только хищение сейфа с наличными. Председатель Александр Бастрыкин поручил доложить об уже предпринятых шагах в расследовании, отчёт ждёт от и. о. руководителя Следственного управления республиканского СК Марселя Дулкарнаева.

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Комментарии (11)

Mohsogol
Знаем кто, знаем как, знаем когда, но не можем доказать!…
ShkVAl
Мелочь. Обыски у полковников забавнее.
SERGEY111
Да ладно - это ж какие то гроши , всего лишь один пятницкий вечерний плотненький ужин в кабаке пропал .
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