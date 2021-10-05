В Казани у СК украли почти 15 миллионов рублей. Бастрыкин поручил доложить

Бесстрашные взломщики совершили кражу в стенах Следственного комитета в Казани. Преступники, не теряясь в коридорах, вынесли из кабинета замначальника сейф с миллионами.



О возбуждении уголовного дела по статье об особо крупной краже 5 октября сообщает Следственный комитет России. В ведомстве уточнили, что из одного из подразделений управления пропал сейф, в котором хранились вещественные доказательства — 14,6 млн рублей.



Как пишет «Бизнес Online», обокрали 4-й отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях в сфере экономики) СКР по Республике Татарстан. По информации издания, ночью несколько человек в масках заклеили камеры у здания на улице Карла Маркса, 45, взломали дверь и, не сворачивая, прошли к кабинету замначальника отдела Искандера Субаева, у которого как раз подходил к концу очередной отпуск. Украдены якобы деньги и материалы уголовного дела.

