Как стало известно «Фонтанке» 6 октября, расширение планируется из-за необходимости дополнительных коек из-за растущей госпитализации. Параллельно с 7 октября планируется открытие 110 коронавирусных коек в Александровской больнице, и при необходимости — их увеличение, поскольку больница еще не целиком работает на коронавирус.
В Петербурге продолжает расти заболеваемость и госпитализация с коронавирусом и пневмониями. В больнице
В Петербурге обсуждают расширение госпиталя в «Ленэкспо» из-за четвертой волны
Власти Петербурга обсуждают открытие дополнительного корпуса временного госпиталя в «Ленэкспо».
Как стало известно «Фонтанке» 6 октября, расширение планируется из-за необходимости дополнительных коек из-за растущей госпитализации. Параллельно с 7 октября планируется открытие 110 коронавирусных коек в Александровской больнице, и при необходимости — их увеличение, поскольку больница еще не целиком работает на коронавирус.