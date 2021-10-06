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В Петербурге обсуждают расширение госпиталя в «Ленэкспо» из-за четвертой волны

Власти Петербурга обсуждают открытие дополнительного корпуса временного госпиталя в «Ленэкспо».

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Как стало известно «Фонтанке» 6 октября, расширение планируется из-за необходимости дополнительных коек из-за растущей госпитализации. Параллельно с 7 октября планируется открытие 110 коронавирусных коек в Александровской больнице, и при необходимости — их увеличение, поскольку больница еще не целиком работает на коронавирус.

В Петербурге продолжает расти заболеваемость и госпитализация с коронавирусом и пневмониями. В больнице им. Боткина почти не осталось свободных мест. С перегрузом работает и Покровская больница на Васильевском острове.

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Комментарии (14)

Аппаратчик мокрой классификации
Предлагаю, кстати, перейти к новому формату летоисчисления. Волновому. Шел десятый день второго месяца четвёртой волны от рождества Ковида. Каково?!! А?!! Звучит ведь!! :)))
ЛоскутныйЕнот
4я волна...

Все предыдущие пандемии были с тремя основными волнами и заканчивались примерно за 1-3 года, в общем не раньше весны 2022 или даже 2023 эта клоунада закончится.
nuga
В Мурманске губер Чибис оскандалился с временным госпиталем для ковидников.Построили за миллиард вроде,но после разобрали. Виниловая палатка не набрала ни больных,ни разрешений.
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