«Забыл косметичку». Экс-пресс-секретарь Трампа раскрыла секрет его оранжевого лица

Занимая на тот момент пост президента США, Трамп отправился в Эр-Рияд, чтобы поучаствовать в съезде Совета сотрудничества стран Персидского залива. Многие обратили внимание на необычный оттенок лица американского лидера — кто-то предположил, что он злоупотребил солярием. Сам Трамп списал все на особенности освещения.

Бывшая пресс-секретарь Дональда Трампа рассказала, почему во время поездки в Саудовскую Аравию в мае 2017-го у него был оранжевый цвет лица. Об этом 5 октября пишет РИА Новости со ссылкой на ее мемуары.

По словам Гришэм, на самом деле личный помощник президента Джон Макэнти не взял с собой косметичку, которой Трамп пользовался перед выходом в свет. Пришлось одолжить пудру у пресс-секретаря, и, видимо, она не очень подошла Трампу.



«Внешность президента формировалась при помощи косметики, которую он наносил на лицо каждое утро, как если бы ему предстояло появиться на ТВ-шоу. Что, в каком-то смысле, было правдой», — пишет Гришэм.



Ранее в СМИ обсуждались другие откровения из мемуаров Гришэм. Она рассказала, что на встрече с Трампом Путин якобы специально кашлял, чтобы его напугать, а еще взял с собой красивую переводчицу в качестве отвлекающего маневра.



Путин встречался с Трампом в Осаке в июне 2019 года на полях саммита Группы двадцати. Тогда президент России назвал своего американского коллегу «талантливым», а тот в ответ сказал, что Путин «прекрасный парень».

Дональд Трамп — 45-й президент США. Он занимал пост главы Белого дома с 20 января 2017-го по 20 января 2021 года. На выборах в ноябре прошлого года он проиграл Джо Байдену.

