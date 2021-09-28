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Отвлекающий маневр. Бывшая пресс-секретарь Трампа заявила, что Путин специально взял красивую переводчицу на встречу с ним

Бывшая пресс-секретарь Трампа рассказала подробности его встречи с Путиным

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Путин мог намеренно взять красивую женщину-переводчицу на встречу с Трампом в Осаке в 2019 году, чтобы отвлечь его. Об этом написала в своей книге бывшая пресс-секретарь экс-президента США Стефани Гришэм.

«Когда началась встреча, (советник) Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. <…> Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента», — цитирует 28 сентября РИА Новости выдержки из книги Гришэм, которые опубликовала газета The Washington Post.

Это заявление прокомментировал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, выбор переводчицы — работа Министерства иностранных дел, «Путин не участвует».

Кроме того, по словам Гришэм, перед встречей в Осаке Трамп предупредил Путина, что будет проявлять к нему наигранную жестокость на камеру. «Хорошо, теперь я в течение нескольких минут буду вести себя с вами немного жестче. Но это только на камеру, а когда они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете», — цитирует слова Трампа его бывшая пресс-секретарь.

Путин встречался с Трампом в Осаке в июне 2019 года на полях саммита Группы двадцати. Тогда президент России назвал своего американского коллегу «талантливым», а тот в ответ сказал, что Путин «прекрасный парень».

Дональд Трамп — 45-й президент США. Он занимал пост главы Белого дома с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. На выборах в ноябре прошлого года он проиграл Джо Байдену.

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Комментарии (8)

Igor_VS
Не нравится мне путинская улыбка на этом видео. Слишком многозначна. Стилисты точно не дорабатывают.
Piter Russo
Стефани Гришэм надо было в пеньюаре явиться.. привлекла бы внимание обоих)
SERGEY111
По нашим меркам ничего особенного а по американским конечно с бурбоном потянет , поэтому Трамп бы точно захотел выгулять в ее лесах средней полосы своего рыжего постаревшего барбоса .
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