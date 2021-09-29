В США заявили, что Путин специально кашлял на встрече с Трампом, чтобы напугать его

Президент России Владимир Путин мог намеренно кашлять во время встречи с тогдашним лидером США Дональдом Трампом в 2019 году в Осаке, чтобы напугать его. Об этом в своей книге написала бывшая пресс-секретарь главы Белого дома Стефани Гришэм.



«Путин также, казалось, непомерно кашлял и прочищал горло на протяжении всей встречи. (Экс-советник бывшего президента США по России Фиона) Хилл в разговоре с Гришэм предположила, что он, возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа», — цитирует 29 сентября РИА Новости выдержки из книги, которые опубликовала Washington Post.

