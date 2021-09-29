В США заявили, что Путин специально кашлял на встрече с Трампом, чтобы напугать его

Президент России Владимир Путин мог намеренно кашлять во время встречи с тогдашним лидером США Дональдом Трампом в 2019 году в Осаке, чтобы напугать его. Об этом в своей книге написала бывшая пресс-секретарь главы Белого дома Стефани Гришэм.
«Путин также, казалось, непомерно кашлял и прочищал горло на протяжении всей встречи. (Экс-советник бывшего президента США по России Фиона) Хилл в разговоре с Гришэм предположила, что он, возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа», — цитирует 29 сентября РИА Новости выдержки из книги, которые опубликовала Washington Post.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости назвал эти утверждения «полной чушью».
Гришэм не один раз упоминает о «коварстве» Владимира Путина. Она считает, что российский президент специально взял красивую переводчицу на встречу с Трампом в Осаке, чтобы отвлечь его.
Путин встречался с Трампом в Осаке в июне 2019 года на полях саммита Группы двадцати. Тогда президент России назвал своего американского коллегу «талантливым», а тот в ответ сказал, что Путин «прекрасный парень».
Дональд Трамп — 45-й президент США. Он занимал пост главы Белого дома с 20 января 2017-го по 20 января 2021 года. На выборах в ноябре прошлого года он проиграл Джо Байдену.