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Гинцбург: Подросткам будут делать две прививки «Спутником V»

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Пациентам в возрасте 12 — 17 лет вакцину от коронавируса «Спутник V» будут вводить дважды. Об этом 5 октября в интервью РИА Новости заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что прививать подростков будут так же, как взрослых, только концентрация препарата уменьшена в пять раз.

Ранее правительство РФ выделило 100,6 млн рублей на третью фазу испытаний вакцины «Спутник V» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет. Деньги выделяются Центру им. Гамалеи из резервного фонда кабмина. Участие в исследованиях примут три тысячи добровольцев. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» среди подростков и взрослых будет сопоставима.

Подробнее о том, что думают ученые и родители о вакцинации детей от COVID-19, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

SlawaPiter
Что за Абрам будет распоряжаться здоровьем наших русских детей?! По нему уже давно кол осиновый плачет...
Nick_Max
надеюсь на добровольной основе... очень надеюсь...
michailPotapov
Гинзбуру в Аду прогулы уже ставят. Подростки не идиоты )))
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