Гинцбург: Подросткам будут делать две прививки «Спутником V»

Пациентам в возрасте 12 — 17 лет вакцину от коронавируса «Спутник V» будут вводить дважды. Об этом 5 октября в интервью РИА Новости заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



Он отметил, что прививать подростков будут так же, как взрослых, только концентрация препарата уменьшена в пять раз.



Ранее правительство РФ выделило 100,6 млн рублей на третью фазу испытаний вакцины «Спутник V» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет. Деньги выделяются Центру им. Гамалеи из резервного фонда кабмина. Участие в исследованиях примут три тысячи добровольцев. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» среди подростков и взрослых будет сопоставима.

