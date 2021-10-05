В акватории Невской губы вблизи «Севкабеля» на Кожевенной линии вновь заметили нефтепродукты. Свежие фото, на которых хорошо видно переливающуюся плёнку, в редакцию «Фонтанки» 5 октября прислал читатель Евгений.

Петербуржец обратил внимание на то, что утром во вторник ГУП «Пиларн» отчитался о полной ликвидации разлива нефтепродуктов после обработки поверхности воды активной пеной.



Поток масляной жидкости всех цветов радуги вдоль причалов культурного пространства «Севкабель порт» был зафиксирован читателями «Фонтанки» ещё 24 сентября. Тогда источник загрязнения специалисты Росприроднадзора так и не нашли. «Фонтанка» же провела своё расследование и выяснила, откуда подтекает. Подробнее — в нашем материале.

