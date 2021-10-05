Бастрыкин хочет знать, почему в Петербурге развалилось дело о краже наркотиков бывшим следователем

Как сообщают пресс-служба СКР 5 октября, Бастрыкин поручил и.о. руководителя петербургского СК Марине Парастаевой доложить о том, какие доказательства были собраны и представлены в суд по делу Николая Воробёва.
Следствие настаивало, что Воробьёв, работая старшим следователем в управлении по расследованию особо важных дел, похитил порядка 10 кг наркотика, которые хранились при деле чемпиона по кикбоксингу. Изначально ему вменяли не только хищение, но также сбыт и превышение должностных полномочий. До суда две последние статьи не дошли, хищение наркотиков не устояло: Воробьёва оправдали в связи с непричастностью.
Всё, что удалось доказать в суде - мошенничество с компенсацией за аренду жилья.
Бастрыкин ждёт доклад от руководства подразделений о ходе расследования и причинах его неторопливости.
«Одновременно с этим глава ведомства поручил провести служебную проверку в подразделении, где осуществлялось расследование хищения наркотических средств и мошенничества», - говорится в сообщении ведомства.