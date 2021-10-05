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Бастрыкин хочет знать, почему в Петербурге развалилось дело о краже наркотиков бывшим следователем

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал подробный отчёт у подчинённых из Петербурга, работа которых закончилась оправдательным приговором по ключевому эпизоду.

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Как сообщают пресс-служба СКР 5 октября, Бастрыкин поручил и.о. руководителя петербургского СК Марине Парастаевой доложить о том, какие доказательства были собраны и представлены в суд по делу Николая Воробёва.

Следствие настаивало, что Воробьёв, работая старшим следователем в управлении по расследованию особо важных дел, похитил порядка 10 кг наркотика, которые хранились при деле чемпиона по кикбоксингу. Изначально ему вменяли не только хищение, но также сбыт и превышение должностных полномочий. До суда две последние статьи не дошли, хищение наркотиков не устояло: Воробьёва оправдали в связи с непричастностью.

Всё, что удалось доказать в суде - мошенничество с компенсацией за аренду жилья.

Бастрыкин ждёт доклад от руководства подразделений о ходе расследования и причинах его неторопливости.

«Одновременно с этим глава ведомства поручил провести служебную проверку в подразделении, где осуществлялось расследование хищения наркотических средств и мошенничества», - говорится в сообщении ведомства.

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Комментарии (6)

nalchik11
Хочет он... Перетопчется
Клаустрофобик
Бастрыкин подельник верховного главвора.
ment_52
При все бардаке советского времени, мы, тогдашние следаки, пусть не ради объективности, пусть для прикрытия собственных задов, но старались не гнать в суд плохо доказуемый тухляк.
Именно, чтобы не получать там оправданий и не иметь потом обязательных в таких случаях разборок.
Если в деле оставалось, за что клиента осудить, твердо, спокойно отбрасывали сомнительные эпизоды.
А сейчас гонят в суд, лишь бы побольше, да покруче.
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