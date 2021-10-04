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Суд в Петербурге оправдал бывшего следователя, которого обвиняли в краже наркотиков

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Петербургский горсуд огласил приговор в отношении бывшего старшего следователя ГСУ СК Николая Воробьёва, который обвинялся в хищении наркотиков и мошенничестве. Заседание проходило 4 октября в закрытом режиме, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Воробьева оправдали по ч. 4 ст. 229 УК РФ (хищение наркотиков) за непричастностью с правом на реабилитацию. А вот по статье о мошенничестве при получении выплат его признали виновным и назначили наказание в виде 3,5 года в ИК общего режима. С ноября 2018 года Воробьев содержался в изоляторе, его отпустили на свободу из зала суда.

«Фонтанка» писала, что Воробьева обвиняли в сговоре с неизвестными, после которого из камеры хранения наркотиков пропало чуть более 10 килограммов запрещенного порошка. Вещдок превратился в лекарство, внешне очень похожее на наркотик, но меньшего объема. Все эти действия, как полагали коллеги Воробьева, он провернул в феврале 2016 года.

Плюс бывшего следователя обвинили в том, что он ради компенсации предоставил подложный договор аренды квартиры в Кронштадте и написал соответствующее заявление. Таким образом, с 2012-го по 2016 год ГСУ СК по Петербургу выплатило Воробьёву 645 тысяч рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

AEG
"назначили наказание в виде 3,5 лет в ИК общего режима. ...., его отпустили на свободу из зала суда."

Это как? Если он был в изоляторе с ноября, то к настоящему моменту - это (округлим) - год. С учетом день за полтора, ему еще сидеть 2 года.
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Да здравствует Советский суд, самый гуманный суд в Мире! (хлопают ладоши)
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