Суд в Петербурге оправдал бывшего следователя, которого обвиняли в краже наркотиков

Воробьева оправдали по ч. 4 ст. 229 УК РФ (хищение наркотиков) за непричастностью с правом на реабилитацию. А вот по статье о мошенничестве при получении выплат его признали виновным и назначили наказание в виде 3,5 года в ИК общего режима. С ноября 2018 года Воробьев содержался в изоляторе, его отпустили на свободу из зала суда.

Петербургский горсуд огласил приговор в отношении бывшего старшего следователя ГСУ СК Николая Воробьёва, который обвинялся в хищении наркотиков и мошенничестве. Заседание проходило 4 октября в закрытом режиме, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Фонтанка» писала, что Воробьева обвиняли в сговоре с неизвестными, после которого из камеры хранения наркотиков пропало чуть более 10 килограммов запрещенного порошка. Вещдок превратился в лекарство, внешне очень похожее на наркотик, но меньшего объема. Все эти действия, как полагали коллеги Воробьева, он провернул в феврале 2016 года.

Плюс бывшего следователя обвинили в том, что он ради компенсации предоставил подложный договор аренды квартиры в Кронштадте и написал соответствующее заявление. Таким образом, с 2012-го по 2016 год ГСУ СК по Петербургу выплатило Воробьёву 645 тысяч рублей.