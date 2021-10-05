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Глава Минфина Силуанов ушёл на самоизоляцию. Об этом рассказала Матвиенко

Антон Силуанов отправился на самоизоляцию из-за коронавируса

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов принял решение уйти на самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает 5 октября РИА Новости.

В слушаниях по бюджету в Совфеде Силуанов участвует по видео-конференц-связи. «Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции», — пожелала Матвиенко министру финансов.

Ранее «Фонтанка» писала, что на двухнедельную самоизоляцию также уходил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отправился на карантин после того, как в его окружении заболели три десятка человек, среди которых — личный адъютант.

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Комментарии (8)

260862001
А от чего поправиться?
Виктор Рыбаков
Все бы они,птенцы гнезда гайдарова,самоизолировались! - А ещё лучше,если бы закон им в изоляции помог за их подвиги в делах приватизации,уничтожении целых отраслей и создании невесть чего вместо них.
Андрей К._5e4ce28835681
И подольше, подольше 😂
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