Глава Минфина Силуанов ушёл на самоизоляцию. Об этом рассказала Матвиенко

Глава Минфина РФ Антон Силуанов принял решение уйти на самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает 5 октября РИА Новости.



В слушаниях по бюджету в Совфеде Силуанов участвует по видео-конференц-связи. «Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции», — пожелала Матвиенко министру финансов.



Ранее «Фонтанка» писала, что на двухнедельную самоизоляцию также уходил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отправился на карантин после того, как в его окружении заболели три десятка человек, среди которых — личный адъютант.

