Два региона России ужесточают ковидные меры. Народные гуляния под запретом

В Удмуртии и Пензенской области в рамках борьбы с коронавирусом вводят новые ограничительные меры. Там отменят массовые мероприятия и усилят контроль за соблюдением мер профилактики, сообщили 4 октября в пресс-службах региональных правительств.



В Пензенской области новый режим уже стартовал — власти решили закрыть катки, игровые площадки и фудкорты. В Удмуртии с 11 октября закроют детские комнаты в торговых центрах, отменят концерты и ограничат работу заведений общепита — ночью их посетить будет нельзя.

