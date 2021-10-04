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Два региона России ужесточают ковидные меры. Народные гуляния под запретом

Два российских региона полностью отказываются от массовых мероприятий из-за коронавируса

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В Удмуртии и Пензенской области в рамках борьбы с коронавирусом вводят новые ограничительные меры. Там отменят массовые мероприятия и усилят контроль за соблюдением мер профилактики, сообщили 4 октября в пресс-службах региональных правительств.

В Пензенской области новый режим уже стартовал — власти решили закрыть катки, игровые площадки и фудкорты. В Удмуртии с 11 октября закроют детские комнаты в торговых центрах, отменят концерты и ограничат работу заведений общепита — ночью их посетить будет нельзя.

«Фонтанка» рассказывала, что в Псковской области отменили спортивные и религиозные мероприятия, а многие школы отправили на дистанционку. Так власти пытаются избежать локдауна.

Глава Роспотребнадзора сегодня сообщила об отмене массовых мероприятий по всей стране, однако позже в ведомстве уточнили, что главы регионов принимают такие решения самостоятельно.

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Комментарии (3)

nuga
А в Екатеринбурге началась Неделя гордости ,на главной странице портала Е1 известили о фестивале геев и лесбиянок.Вот вам и запреты.Одна ложь.В Питере тоже газовую тусовку устраивают..
doorbal_
ну и ладно! зато в Петербурге - газовый форум!
Аппаратчик мокрой классификации
"Народные гуляния под запретом" - а встречи с депутатами??!!! :))
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