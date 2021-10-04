Пользователи жалуются на работу «ВКонтакте». В пресс-службе проблемы отрицают

Вечером 4 октября пользователи «ВКонтакте» отмечают проблемы с доступом к соцсети. Согласно данным сервиса Downdetector, пик сообщений приходится на девять вечера. При этом в пресс-службе соцсети рассказали РИА Новости, что сбоев не фиксируют.



Ранее пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, а также других сервисов и соцсетей.



По словам журналиста Independent, утром из таблиц глобальной маршрутизации из системы доменных имен (DNS) пропали записи, сообщающие системам, как найти Facebook и Instagram.

