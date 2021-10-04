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В Хибинах спасли семью из Петербурга, попавшую в густой туман

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Спасатели помогли туристам из Петербурга спуститься с горы в Хибинах. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Инцидент произошел накануне вечером. Мужчина, женщина и двое детей (в возрасте трех и пяти лет) отправились на гору Вудъяврчорр. Они не успели вернуться до наступления темноты, а на обратном пути попали в густой туман и потеряли ориентировку.

Петербуржцы позвонили в МЧС. Через некоторое время на помощь им пришли сотрудники ПСП «Кировск». Трое спасателей поднялись по юго-западному склону горы и нашли пострадавших, детей они вынесли на себе. Группу доставили в Кировск уже ночью. В результате никто не пострадал.

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«Фонтанка» писала, что в марте 2021 года группа туристов попала под лавину в Хибинах. Тогда погибла девочка из Петербурга. Руководитель тургруппы сначала был арестован, но затем отпущен из СИЗО.

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Комментарии (3)

Guest1234
Фонтанка, написали бы, чем кончилась та история с Сергеем Смирновым. Последняя новость, которую удалось найти, да и то не у вас - что ему продлили ограничения, и он должен жить в Мурманске и не выходить по вечерам до 6 июля. Признали его виновным? Привлекли ли МЧС, которое сначала отправило группу без врача, а вертолет отправило через много часов, когда девочка уже умерла?
keldeeek
Про планирование маршрута, компас родители не слышали?
260563251
Хорошо, что телефон работал, и МЧС среагировало.
Скальных сбросов на горе навалом, в тумане / ночью небезопасно
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