Спасатели помогли туристам из Петербурга спуститься с горы в Хибинах. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России.



Инцидент произошел накануне вечером. Мужчина, женщина и двое детей (в возрасте трех и пяти лет) отправились на гору Вудъяврчорр. Они не успели вернуться до наступления темноты, а на обратном пути попали в густой туман и потеряли ориентировку.



Петербуржцы позвонили в МЧС. Через некоторое время на помощь им пришли сотрудники ПСП «Кировск». Трое спасателей поднялись по юго-западному склону горы и нашли пострадавших, детей они вынесли на себе. Группу доставили в Кировск уже ночью. В результате никто не пострадал.

