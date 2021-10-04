Росавиация пригрозила авиакомпаниям приостановлением полетов из-за частых катастроф

Росавиация пригрозила авиакомпаниям приостановлением полетов в том случае, если перевозчики будут уделять вопросам безопасности недостаточно внимания. Причиной такого заявления стали участившиеся сообщения об авиакатастрофах. «Руководители авиакомпаний предупреждены о том, что в случае неисполнения мероприятий, предложенных с целью исключения повторяемости авиационных происшествий по аналогичным причинам — столкновения исправных воздушных судов с земной и водной поверхностью в управляемом полете, Росавиацией будут приниматься упредительные меры по ограничению коммерческой деятельности эксплуатантов, вплоть до аннулирования сертификатов», — гласит сообщение на сайте ведомства.

По словам заместителя руководителя Росавиации Олега Сторчевого, анализ авиапроисшествий 2021 года показал, что причины ошибок и нарушений рядового летного состава напрямую связаны с деятельностью и решениями руководства организаций. Кроме того, они свидетельствуют о неблагополучной ситуации с управлением персоналом, финансовым состоянием компании, а также говорят о низком уровне трудовой, корпоративной дисциплины и культуры безопасности полетов.



С августа ведомство занимается проверкой 35 авиапредприятий. В ходе них стали очевидны такие несоответствия требованиям федеральных авиационных правил, как слабая организация работы и управления должностных лиц, формальное прохождение предварительных подготовок при организации и выполнении полетов, неудовлетворительное поддержание летной годности воздушных судов, а также несвоевременное прохождение периодической подготовки и квалификационных проверок членов кабинных экипажей.

