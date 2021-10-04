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Росавиация пригрозила авиакомпаниям приостановлением полетов из-за частых катастроф

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Росавиация пригрозила авиакомпаниям приостановлением полетов в том случае, если перевозчики будут уделять вопросам безопасности недостаточно внимания. Причиной такого заявления стали участившиеся сообщения об авиакатастрофах.

«Руководители авиакомпаний предупреждены о том, что в случае неисполнения мероприятий, предложенных с целью исключения повторяемости авиационных происшествий по аналогичным причинам — столкновения исправных воздушных судов с земной и водной поверхностью в управляемом полете, Росавиацией будут приниматься упредительные меры по ограничению коммерческой деятельности эксплуатантов, вплоть до аннулирования сертификатов», — гласит сообщение на сайте ведомства.

По словам заместителя руководителя Росавиации Олега Сторчевого, анализ авиапроисшествий 2021 года показал, что причины ошибок и нарушений рядового летного состава напрямую связаны с деятельностью и решениями руководства организаций. Кроме того, они свидетельствуют о неблагополучной ситуации с управлением персоналом, финансовым состоянием компании, а также говорят о низком уровне трудовой, корпоративной дисциплины и культуры безопасности полетов.

С августа ведомство занимается проверкой 35 авиапредприятий. В ходе них стали очевидны такие несоответствия требованиям федеральных авиационных правил, как слабая организация работы и управления должностных лиц, формальное прохождение предварительных подготовок при организации и выполнении полетов, неудовлетворительное поддержание летной годности воздушных судов, а также несвоевременное прохождение периодической подготовки и квалификационных проверок членов кабинных экипажей.

С начала лета в России участились авиакатастрофы. Так, например, 6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26. 12 августа крушение потерпел вертолет Ми-8, а 22 сентября несчастье с военно-транспортным самолетом Ан-26 произошло в Хабаровском крае.

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Комментарии (7)

SERGEY111
Особенно приостановить в Сибири , Якутии и на Дальнем Востоке где на огромных территориях кроме авиации больше вообще нет никакого транспорта , а то что летают на хламе которым еще Феликс Эдмундович на авиа шоу любовался так это спасибо как раз этой Росавиации .
nuga
Росавиации нужно на себя обратится и грозить тем,кто навязал стандарты обучения летчиков в летных школах,оттуда ноги растут.Выпускают неумех,вот в стране,что ни день,то ЧП.
Аппаратчик мокрой классификации
Логично. Не будут летать - не будут падать. Кстати, предлагаю авиарейсы СПБ - Москва совершать путем буксировки бортов по м-11. :)
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