В Сети появились кадры с места крушения самолёта Ан-26, где погибли 28 человек.

«Спасатели на вездеходах продолжают следовать на место крушения самолёта Ан-26. На место следует группировка в составе спасателей и оперативной группы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также сотрудники правоохранительных органов. По прибытии на место будет проведено оцепление территории, спасатели приступят к поисковым работам», — рассказали в МЧС.

С рассветом количество спасателей увеличат, на место планируется отправить вертолет Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России для проведения десантных спусков. Родственникам погибших оказывают психологическую помощь.