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Лишь чёрное пятно на скале. Опубликовано видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

В Сети появились кадры с места крушения самолёта Ан-26, где погибли 28 человек.

«Спасатели на вездеходах продолжают следовать на место крушения самолёта Ан-26. На место следует группировка в составе спасателей и оперативной группы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также сотрудники правоохранительных органов. По прибытии на место будет проведено оцепление территории, спасатели приступят к поисковым работам», — рассказали в МЧС.

С рассветом количество спасателей увеличат, на место планируется отправить вертолет Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России для проведения десантных спусков. Родственникам погибших оказывают психологическую помощь.

Самолёт исчез с радаров по пути из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту были преимущественно жители поселка, в том числе его глава. Отмечается, что самолёт был исправен, а заходу на посадку сопутствовала плохая погода и низкая видимость. Самолёт пытался сесть со второго круга. По предварительной версии, самолёт отбросило на скалу порывом ветра. На борту было 22 пассажира, среди них двое детей, и шесть членов экипажа.

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Комментарии (1)

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ОФФ: До чего же там красивая природа!
Соболезнования родным погибших...
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