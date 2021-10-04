Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей днем 3 октября на федеральной трассе Петербург — Псков в Лужском районе Ленобласти. Помимо двух столкнувшихся машин, в ДТП был еще третий участник — из Латвии.
Как сообщает 4 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 15:40 воскресенья на 162-м километре Киевского шоссе 54-летний водитель Dacia Logan выехал на встречную полосу, а затем, уходя от столкновения, вернулся в свою. В результате двигавшийся ему навстречу 58-летний мужчина на Toyota RAV4 съехал на обочину, там машину занесло, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Cruze.
По данным «Фонтанки», за рулем «Шевроле» был 64-летний петербуржец, от полученных травм он скончался на месте. Его 68-летнюю пассажирку госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель «Тойоты», 58-летний житель Коми, тоже получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу. За рулем «Логана» был житель Латвии, он ехал в Петербург по работе. В аварии он не пострадал и после опроса был отпущен под обязательство о явке.
По факту ДТП полиция ведет проверку.