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Смертельный выезд на встречку на Киевском шоссе спровоцировал третий водитель

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Фото: 47News
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Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей днем 3 октября на федеральной трассе Петербург — Псков в Лужском районе Ленобласти. Помимо двух столкнувшихся машин, в ДТП был еще третий участник — из Латвии.

Как сообщает 4 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 15:40 воскресенья на 162-м километре Киевского шоссе 54-летний водитель Dacia Logan выехал на встречную полосу, а затем, уходя от столкновения, вернулся в свою. В результате двигавшийся ему навстречу 58-летний мужчина на Toyota RAV4 съехал на обочину, там машину занесло, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Cruze.

По данным «Фонтанки», за рулем «Шевроле» был 64-летний петербуржец, от полученных травм он скончался на месте. Его 68-летнюю пассажирку госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель «Тойоты», 58-летний житель Коми, тоже получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу. За рулем «Логана» был житель Латвии, он ехал в Петербург по работе. В аварии он не пострадал и после опроса был отпущен под обязательство о явке.

По факту ДТП полиция ведет проверку.

Фото: 47News

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Комментарии (2)

266319093
"Лужсковс" (с) районе??? Состоянии "вредней" (с) тяжести???
Oleg_I
Я, может быть, чего-то не понимаю, но где на фотографии RAV4, и где Логан?
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