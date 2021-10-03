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Выезд на встречку убил водителя на трассе Петербург — Псков

Смертельное ДТП произошло 3 октября на Киевском шоссе в Лужском районе Ленинградской области.

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Как сообщает 47News со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 16:15 на 162-м километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Псков», в районе деревни Жглино столкнулись легковые автомобили. По данным ГИБДД, «Шевроле» и «Тойота» сошлись лоб в лоб. На кадрах с места ДТП видно, что одна машина вылетела в кювет, другая — осталась на обочине.

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Водитель «Шевроле» погиб, его зажало в салоне. Тело извлекали сотрудники МЧС. Пострадали два пассажира автомобилей.

«Была сегодня в травмпункте, когда привезли оттуда пострадавших, — рассказывает в группе «Подслушано в городе Луга» «ВКонтакте» подписчица Марина. — ЧМТ у обоих, у женщины с головой хуже, а у мужчины нога в хлам. Причина аварии все та же — выезд на встречку. Только в этот раз погиб тот, кто обгонял. Двухполосная трасса-убийца».

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Сегодня на магистралях, ведущих в Петербург, наблюдаются многокилометровые пробки. Много где движение тормозят ДТП.

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Комментарии (9)

BobCat2
Дачные гонки. Каждое воскресенье так.
Dim22
РОССИЯ одна из основных федеральных трасс .
Danik
Куда торопился?
Да и люди невинные пострадали...
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