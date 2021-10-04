FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Японии избрали нового премьер-министра. Он из либералов

Премьер-министром Японии стал бывший глава МИД Фумио Кисида

2
Печать

Новым премьер-министром Японии назначен глава правящей в стране либерально-демократической партии Фумио Кисида, ранее занимавший пост руководителя МИД. На новую должность его большинством голосов избрал местный парламент. Трансляция голосования велась рано утром по московскому времени 4 октября в прямом эфире.

В Японии премьер-министра выбирают большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Каждое политическое движение, как правило, выдвигает своего лидера. Как пишет РИА Новости, поскольку у правящей партии в японском парламенте более половины мандатов, то избрание Кисиды было прогнозируемым.

В течение дня будет объявлен новый состав кабмина.

Предыдущее правительство Японии во главе с экс-премьером Ёсихидэ Сугой в полном составе ушло в отставку в ночь на 4 октября по мск.

«Фонтанка» писала, что рейтинг одобрения правительства Японии после открытия Олимпиады-2021 в Токио упал до 34 %.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

guess
И японцы вырыли себе могилу. Хотели закрытого концлагеря - получите в самое ближайшее время
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний