В Японии избрали нового премьер-министра. Он из либералов

Новым премьер-министром Японии назначен глава правящей в стране либерально-демократической партии Фумио Кисида, ранее занимавший пост руководителя МИД. На новую должность его большинством голосов избрал местный парламент. Трансляция голосования велась рано утром по московскому времени 4 октября в прямом эфире.



В Японии премьер-министра выбирают большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Каждое политическое движение, как правило, выдвигает своего лидера. Как пишет РИА Новости, поскольку у правящей партии в японском парламенте более половины мандатов, то избрание Кисиды было прогнозируемым.

