Денис Проценко: Ковид обманывает все прогнозы

Развитие пандемии COVID-19 не поддаётся прогнозам, заявил в эфире канала «Россия 1» 3 октября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.



«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал врач.



За последние сутки в России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса. За неделю число умерших впервые с начала пандемии превысило 6 тысяч.



Петербург, наряду с Москвой и Подмосковьем, остаётся одним из основных очагов распространения ковида. На эти три региона за неделю пришлось почти 30% всех новых случаев. При этом петербургская статистика за сутки не такая суровая, как по стране. Число заболевших чуть меньше, чем вчера и пока не превысило 2,5 тысячи человек. Число смертей осталось на прежнем уровне.