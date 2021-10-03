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Денис Проценко: Ковид обманывает все прогнозы

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Развитие пандемии COVID-19 не поддаётся прогнозам, заявил в эфире канала «Россия 1» 3 октября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал врач.

За последние сутки в России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса. За неделю число умерших впервые с начала пандемии превысило 6 тысяч.

Петербург, наряду с Москвой и Подмосковьем, остаётся одним из основных очагов распространения ковида. На эти три региона за неделю пришлось почти 30% всех новых случаев. При этом петербургская статистика за сутки не такая суровая, как по стране. Число заболевших чуть меньше, чем вчера и пока не превысило 2,5 тысячи человек. Число смертей осталось на прежнем уровне.

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Комментарии (12)

asvea
Интересно а это кто Депутат или главврач больницы, Я чего то запутался))
И кстати если глав врач то наверное не вирусолог ,пусть свои размышления при себе тогда держит
Leo.S
Выборы прошли, снова придворного шарлатана запустили.
SERGEY111
Оказывается не только Проценко может обманывать лохов избирателей - теперь его получается как лоха врача обманула пандемия .
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