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Число умерших от ковида россиян за неделю превысило 6000 впервые за время пандемии

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Число смертей от коронавируса в России за неделю впервые с начала пандемии превысило 6 тысяч. С 27 сентября по 3 октября оперштаб зарегистрировал 6 018 летальных исходов. Таким образом обновился максимум: на прошлой неделе было на 5,9% меньше. Заболеваемость растёт ещё быстрее. Новых заражений за семь дней — 165 623, что на 13,5% больше, чем на предыдущей неделе. Цифра за сутки (25 769 заболевших) — это максимум за 10 месяцев, со 2 января.

Коронавирусную статистику за неделю собрал 3 октября ТАСС. С начала пандемии в стране умерли из-за коронавируса 209 918 человек. Это 2,77% всех заболевших, то есть примерно каждый 27-й человек. И надо учитывать, что данные оперштаба неполные: он подсчитывает лишь подтверждённые случаи, когда COVD-19 признали главной причиной летального исхода.

Петербург, наряду с Москвой и Подмосковьем, остаётся одним из основных очагов распространения ковида. На эти три региона за неделю пришлось почти 30% всех новых случаев (на прошлой — 26%). В Петербурге темпы распространения инфекции увеличились более чем на четверть, а в Москве и Подмосковье — примерно на треть.

В Петербурге, напомним, число заболевших за сутки пока не превысило 2,5 тысячи человек. Оно чуть меньше, чем вчерашнее. Число смертей осталось на прежнем уровне. Коэффициент распространения коронавируса в городе на 25% больше нормы. Больных ковидом в общей сложности больше 30 тысяч, каждый седьмой госпитализированный — в реанимации и на ИВЛ.

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Комментарии (3)

Свободу Лёхе!
Но «Яблочко»-песню
Играл эскадрон
Смычками страданий
На скрипках времен…
Где же, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?
(с) М. Светлов.
chip1
Золотое время для оптимизированной путиным-голиковой системы минздрава, можно все огрехи, отсутствие лекарств и диагностики на ковид списать, что и делается, плюс оборот бюджетных денег на вакцины огромный и доплаты врачам хорошие, дабы помалкивали, гуляй рванина - делай бабло!
266317902
Потому что никто никого не лечит, только ля-ля по телеку. Довелось как то заболеть летом. ПЦР по 2 недели делают, а ты эти две недели сам себя лечишь как умеешь. Я не умею. Парацетамол и мокрые полотенца при Т 39,6. Ладно знакомый врач был. Антибиотиков дал, и результаты ПЦР он мне сказал, а так бы сдох. Бардак полный. Власть козлы и суки!
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