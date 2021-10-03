Число умерших от ковида россиян за неделю превысило 6000 впервые за время пандемии

Число смертей от коронавируса в России за неделю впервые с начала пандемии превысило 6 тысяч. С 27 сентября по 3 октября оперштаб зарегистрировал 6 018 летальных исходов. Таким образом обновился максимум: на прошлой неделе было на 5,9% меньше. Заболеваемость растёт ещё быстрее. Новых заражений за семь дней — 165 623, что на 13,5% больше, чем на предыдущей неделе. Цифра за сутки (25 769 заболевших) — это максимум за 10 месяцев, со 2 января.
Коронавирусную статистику за неделю собрал 3 октября ТАСС. С начала пандемии в стране умерли из-за коронавируса 209 918 человек. Это 2,77% всех заболевших, то есть примерно каждый 27-й человек. И надо учитывать, что данные оперштаба неполные: он подсчитывает лишь подтверждённые случаи, когда COVD-19 признали главной причиной летального исхода.
Петербург, наряду с Москвой и Подмосковьем, остаётся одним из основных очагов распространения ковида. На эти три региона за неделю пришлось почти 30% всех новых случаев (на прошлой — 26%). В Петербурге темпы распространения инфекции увеличились более чем на четверть, а в Москве и Подмосковье — примерно на треть.
В Петербурге, напомним, число заболевших за сутки пока не превысило 2,5 тысячи человек. Оно чуть меньше, чем вчерашнее. Число смертей осталось на прежнем уровне. Коэффициент распространения коронавируса в городе на 25% больше нормы. Больных ковидом в общей сложности больше 30 тысяч, каждый седьмой госпитализированный — в реанимации и на ИВЛ.