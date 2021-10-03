Число умерших от ковида россиян за неделю превысило 6000 впервые за время пандемии

Число смертей от коронавируса в России за неделю впервые с начала пандемии превысило 6 тысяч. С 27 сентября по 3 октября оперштаб зарегистрировал 6 018 летальных исходов. Таким образом обновился максимум: на прошлой неделе было на 5,9% меньше. Заболеваемость растёт ещё быстрее. Новых заражений за семь дней — 165 623, что на 13,5% больше, чем на предыдущей неделе. Цифра за сутки (25 769 заболевших) — это максимум за 10 месяцев, со 2 января.



Коронавирусную статистику за неделю собрал 3 октября ТАСС. С начала пандемии в стране умерли из-за коронавируса 209 918 человек. Это 2,77% всех заболевших, то есть примерно каждый 27-й человек. И надо учитывать, что данные оперштаба неполные: он подсчитывает лишь подтверждённые случаи, когда COVD-19 признали главной причиной летального исхода.

