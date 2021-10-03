Водитель «Фольксвагена» почувствовал себя хозяином дорог, подрезал коляску и прижал людей к трамваю на Мужества

Петербурженка сообщила полиции о дорожном хамстве в Выборгском районе города. Чёрный «Фольксваген» жался к трамваю и мешал пассажирам, досталось коляске с ребёнком.



Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, в полицию обратилась 58-летняя жительница проспекта Художников с просьбой найти и поучить ПДД мужчину из чёрного «Фольксвагена». Автомобиль с дагестанскими номерами отметился накануне на трамвайной остановке у площади Мужества.



По словам заявительницы, когда из вагона выходили люди, «Фольксваген» проехал вплотную так, что зацепил коляску, которую мать выносила из трамвая. Ребёнок не пострадал. Вдогонку полетели гневные комментарии, машина практически сразу остановилась.

