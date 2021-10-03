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Водитель «Фольксвагена» почувствовал себя хозяином дорог, подрезал коляску и прижал людей к трамваю на Мужества

Автомобилист не пропустил пассажирку трамвая с коляской на Мужества

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Петербурженка сообщила полиции о дорожном хамстве в Выборгском районе города. Чёрный «Фольксваген» жался к трамваю и мешал пассажирам, досталось коляске с ребёнком.

Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, в полицию обратилась 58-летняя жительница проспекта Художников с просьбой найти и поучить ПДД мужчину из чёрного «Фольксвагена». Автомобиль с дагестанскими номерами отметился накануне на трамвайной остановке у площади Мужества.

По словам заявительницы, когда из вагона выходили люди, «Фольксваген» проехал вплотную так, что зацепил коляску, которую мать выносила из трамвая. Ребёнок не пострадал. Вдогонку полетели гневные комментарии, машина практически сразу остановилась.

Женщина рассказала, что водитель «Фольксвагена» вышел выяснять отношения, уверенность в своей правоте подкрепил чем-то, что прохожие приняли за пистолет. После словесной перепалки с другим автомобилистом мужчина уехал.

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Комментарии (9)

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Такой дикий водила, скорее всего, даже не понимает, что сделал что-то не так, искренне возмущён, что ему помешали какие-то люди посреди проезжей части. Правил не знает, трамвай увидел, вообще недавно и не понял что это.
Владислав М
Если задел коляску, то это уже ДТП. Если водитель скрылся, то родителю достаточно написать заявление в гибдд, и водителя лишат прав. Ущерб пешеходу не обязательно должен быть материальный или физический. В данном случае достаточно морального ущерба, который выразился в страхе за жизнь и здоровье ребёнка, находившегося в задетой коляске.
Rzdmmm
ни какого воспитания! дети гор! что скажешь?
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