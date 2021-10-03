Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Калининградскую области, Карелию и северные регионы в ближайшее время ожидает тёплая погода с температурой выше климатической нормы, а Урал и юг западной Сибири — аномальные холода. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передаёт 3 октября ТАСС.
«Очень теплая погода будет на севере европейской части России, потому что в антициклоне с западной периферии перемещаются теплые воздушные массы. Температура будет выше нормы на 4 градуса, а это значит, что в Калининградской области прогнозируется 15–21 градус, в Ленинградской области — 12–13 градусов, даже в Мурманской, Вологодской областях, Карелии — 8–12 градусов, в Новгородской, Псковской областях — 11–16 градусов. Это просто замечательная погода», — делится радостью Вильфанд.
Урал и юг Западной Сибири оказались в холодной части антициклона, потому температура там ниже нормы.
«На востоке и юге европейской России ситуация другая, так как по восточной периферии антициклона перемещаются холодные воздушные массы. Это приводит к тому, что на Урале температура будет ниже нормы: в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане. Будут отрицательные температуры ночью, небольшие положительные температуры днем. Очень холодно будет и на юге Западной Сибири», — сообщил метеоролог.
В Петербурге продолжаются идеальные выходные с температурой выше нормы. Горожане массово выбираются из дома, так что в электричках местами почти битком, а чтобы попасть в Гатчинский парк, надо отстоять длинную очередь.