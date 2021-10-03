Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Калининградскую области, Карелию и северные регионы в ближайшее время ожидает тёплая погода с температурой выше климатической нормы, а Урал и юг западной Сибири — аномальные холода. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передаёт 3 октября ТАСС.



«Очень теплая погода будет на севере европейской части России, потому что в антициклоне с западной периферии перемещаются теплые воздушные массы. Температура будет выше нормы на 4 градуса, а это значит, что в Калининградской области прогнозируется 15–21 градус, в Ленинградской области — 12–13 градусов, даже в Мурманской, Вологодской областях, Карелии — 8–12 градусов, в Новгородской, Псковской областях — 11–16 градусов. Это просто замечательная погода», — делится радостью Вильфанд.

