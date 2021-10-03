FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +12
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

47News: Петербургский студент признал вину в убийстве сестры и матери

В СК полагают, что задержанному предстоит психиатрическая экспертиза.

3
Печать

Студент Горного университета, задержанный по подозрению в убийстве матери и 3-летней сестры в Буграх (Ленобласть), признаёт вину и раскаивается, сообщает 3 октября 47News.

Что касается мотивов, 21-летний Владислав в беседе с полицейскими упомянул, что хотел бы завладеть квартирой в Буграх, где произошло убийство. Следователи однако считают, что это больше похоже на бред и психопатию. К тому же, квартира в ипотеке. Парню точно предстоит психиатрическая экспертиза, добавляют в СК.

По словам отчима, Владислав не злоупотребляет спиртным, не курит. Скандалов в семье не было, параллельно с учёбой он работал. Более того, как говорят, он трепетно относился к сестре, охотно общался с ней. В Горном университете, где он учится на четвертом курсе факультета переработки минерального сырья по направлению «Автоматизации технологических процессов и производств», его характеризовали положительно. Подробнее о семье читайте на 47news.

Днём 2 октября в квартире-студии на улице Шекспира в посёлке Бугры, что рядом с Петербургом, были убиты ребёнок и женщина. 3-летнюю девочку задушили подушкой, женщина умерла от множества колото-резаных ран.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

RemyMartin
Лучше бы пил, лучшеб курил.
Свободу Лёхе!
Если честно, как это происходит?! На весь Мир прогремел "Скандинавский мост"! Если появилась Проблема, - решается по Всем Фронтам! От самых Социальных, до.. - террористических, - По Всем Фронтам! До.. кинематографических.. Ну есть непреодолимое ощущение, что в руководстве России - Бардак, пошлость, лицемерие, лучше не продолжать, - как так могло случиться?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний