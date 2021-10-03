47News: Петербургский студент признал вину в убийстве сестры и матери

Студент Горного университета, задержанный по подозрению в убийстве матери и 3-летней сестры в Буграх (Ленобласть), признаёт вину и раскаивается, сообщает 3 октября 47News.



Что касается мотивов, 21-летний Владислав в беседе с полицейскими упомянул, что хотел бы завладеть квартирой в Буграх, где произошло убийство. Следователи однако считают, что это больше похоже на бред и психопатию. К тому же, квартира в ипотеке. Парню точно предстоит психиатрическая экспертиза, добавляют в СК.



По словам отчима, Владислав не злоупотребляет спиртным, не курит. Скандалов в семье не было, параллельно с учёбой он работал. Более того, как говорят, он трепетно относился к сестре, охотно общался с ней. В Горном университете, где он учится на четвертом курсе факультета переработки минерального сырья по направлению «Автоматизации технологических процессов и производств», его характеризовали положительно. Подробнее о семье читайте на 47news.

