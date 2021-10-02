Как пишет 47news , подозреваемым в убийстве оказался четверокурсник Горного университета. В вузе подтвердили, что 21-летний Владислав учится на факультете переработки минерального сырья. Нареканий к нему не было.

Молодой человек живёт в Петербурге. 2 октября он приехал к родным в Бугры и остался посидеть с 3-летней сводной сестрой, пока мать и отчим ездили в магазин за мебелью.



По словам отчима, вернулись к трём часам дня, он задержался во дворе, паркуя машину. Поднявшись в квартиру, увидел кровать в крови и супругу, которая боролась с сыном. В руках у юноши был нож. Полицейским мужчина рассказал, что ударил пасынка по голове, выбил нож и позвал на помощь.

