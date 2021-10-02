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За убийство 3-летней сестры и матери в Буграх задержан студент Горного университета

Напавший с ножом на сестру и мать учится в Горном университете и живёт в Петербурге. В субботу он навестил семью и остался посидеть с ребёнком, к приезду родителей девочка была мертва.

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Фото: 47news.ru
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Как пишет 47news, подозреваемым в убийстве оказался четверокурсник Горного университета. В вузе подтвердили, что 21-летний Владислав учится на факультете переработки минерального сырья. Нареканий к нему не было.

Следком Ленобласти

Молодой человек живёт в Петербурге. 2 октября он приехал к родным в Бугры и остался посидеть с 3-летней сводной сестрой, пока мать и отчим ездили в магазин за мебелью.

По словам отчима, вернулись к трём часам дня, он задержался во дворе, паркуя машину. Поднявшись в квартиру, увидел кровать в крови и супругу, которая боролась с сыном. В руках у юноши был нож. Полицейским мужчина рассказал, что ударил пасынка по голове, выбил нож и позвал на помощь.

Как сообщали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, приехавшие на Шекспировскую улицу полицейские нашли в квартире мёртвую девочку, её мать была жива, но находилась в тяжёлом состоянии. По информации областного следственного комитета, 46-летняя женщина скончалась. Студента задержали на двое суток, ему вменяют часть 2 статьи 105 УК — убийство двух и более лиц. Следствие будет просить суд об аресте.

Фото: 47news.ru

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Комментарии (16)

antuziast
Осеннее обострение психозов. Психически здоровый человек таких вещей не делает. Диагноз либо уже был, либо поставят
AlBerkut
Да уж, на Шекспировской улице, и вот такой вот 'гамлет'....
07A
Пошел бы в армию, потом остался по контракту. Семья бы сохранилась и он бы прилично зарабатывал. Жилье, одежда, еда на халяву. Привозил бы из Сирии сувениры сводной сестре. А так понятно, кому нужен студент горного института, полная безнадега, впереди годы работы менеджером в М Видео. Сколько их таких в городе, неудачников с высшим образованием!
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