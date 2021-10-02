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В Буграх убиты женщина и её 3-летняя дочь. Подозреваемый задержан

Житель Ленобласти задержан по подозрению в убийстве матери и сестры

По подозрению в двойном убийстве задержан житель посёлка Бугры, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области у границы Петербурга. По версии следствия, он зарезал свою сводную сестру, а потом набросился на мать.

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Как сообщает областной Следственный комитет, трёхлетнюю девочку и её мать 46 лет нашли без признаков жизни в квартире в Буграх 2 октября. Травмы обеих однозначно указывали на насильственную смерть. Дело возбуждено по статье об убийстве двух лиц.

Подозреваемого задержали. Ему 21 год, погибшая женщина — его мать, девочка приходилась сводной сестрой.

В полицейском главке уточняют, что около трёх часов дня полицию вызвали на улицу Шекспира, 5. Девочка была уже мертва, мать находилась в тяжёлом состоянии. Её сын от первого брака оставался в квартире.

«По предварительным данным, пока супруги находились в магазине, молодой человек ножом убил девочку, а после возвращения супругов ранил свою мать», — сообщают в ГУ МВД по Петербургу и области.

На месте случившегося продолжают работать полицейские и сотрудники Следственного комитета.

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Комментарии (7)

kukuruzza
Ох уж ,эти сЫночки ,ревнивые до омерзения, к «своему» рассчетному будущему наследству от родителей,и готовые на многое...
Аппаратчик мокрой классификации
Странно, что в отличии от предыдущей новости, в этой нет ни национальности, ни паспорта.. Но, к сожалению, это уже не наводит ни на какие смутные сомнения.
07A
Страшное преступление, жаль погибших. А вот отслужил бы он в армии, такого бы не случилось!
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