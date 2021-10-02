В Буграх убиты женщина и её 3-летняя дочь. Подозреваемый задержан

Как сообщает областной Следственный комитет, трёхлетнюю девочку и её мать 46 лет нашли без признаков жизни в квартире в Буграх 2 октября. Травмы обеих однозначно указывали на насильственную смерть. Дело возбуждено по статье об убийстве двух лиц.



Подозреваемого задержали. Ему 21 год, погибшая женщина — его мать, девочка приходилась сводной сестрой.



В полицейском главке уточняют, что около трёх часов дня полицию вызвали на улицу Шекспира, 5. Девочка была уже мертва, мать находилась в тяжёлом состоянии. Её сын от первого брака оставался в квартире.

