Лия Ахеджакова рассказала о том, что её вызывали в Следственный комитет

Актрису Лию Ахеджакову вызывали на беседу в Следственный комитет РФ. Об этом она сама рассказала «Комсомолке».



Со следователями актриса обсуждала спектакль «Первый хлеб», поставленный в Театре «Современник». «Мне так тяжело», — поделилась она.



Позже в разговоре с РИА Новости 2 октября Лия Ахеджакова опровергла информацию о новом вызове на допрос в СК. По её словам, она беседовала со следователем ещё месяц назад, с тех пор ничего подобного больше не было.

«Фонтанка» летом писала о том, что на спектакль «Первый хлеб» режиссёра Бениамина Коца пожаловались представители общественной организации «Офицеры России» из-за высказываний героини Ахеджаковой. Их возмутил монолог над могилой героя, в котором они услышали неуважительное отношение к защитникам Отечества.

