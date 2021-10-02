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Лия Ахеджакова рассказала о том, что её вызывали в Следственный комитет

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Актрису Лию Ахеджакову вызывали на беседу в Следственный комитет РФ. Об этом она сама рассказала «Комсомолке».

Со следователями актриса обсуждала спектакль «Первый хлеб», поставленный в Театре «Современник». «Мне так тяжело», — поделилась она.

Позже в разговоре с РИА Новости 2 октября Лия Ахеджакова опровергла информацию о новом вызове на допрос в СК. По её словам, она беседовала со следователем ещё месяц назад, с тех пор ничего подобного больше не было.

«Фонтанка» летом писала о том, что на спектакль «Первый хлеб» режиссёра Бениамина Коца пожаловались представители общественной организации «Офицеры России» из-за высказываний героини Ахеджаковой. Их возмутил монолог над могилой героя, в котором они услышали неуважительное отношение к защитникам Отечества.

После скандала Общественный совет при Минкульте объявил, что проведёт слушания «по вопросу репертуаров театров» на предмет их соответствия стратегии нацбезопасности.

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Комментарии (23)

Владислав М
Возрождаются провластные худсоветы?
Igor_VS
Замечательная актриса. И даже со своим мненнием. Не манекен.
Савва Морозов
хоть кто-то вызывает
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