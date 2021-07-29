СК изучит информацию о возможном оскорблении ветеранов в спектакле «Современника» с Лией Ахеджаковой

Председатель Следственного комитета России поручил подчиненным изучить и дать оценку информации в СМИ, касавшейся возможного оскорбления ветеранов «в одной из театральных постановок». Информация об этом появилась вечером 29 июля на сайте СК.

В тексте сообщения уточняется: речь идет о спектакле театра «Современник». Ранее в столичном театральном сообществе произошел скандал: 23 июля, через несколько дней после премьеры спектакля «Первый хлеб» режиссёра Бениамина Коца, общественная организация «Офицеры России» подала жалобу в Генпрокуратуру.

«…в адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны спектакля «Первый хлеб», — цитирует обращение «Офицеров России» сайт журнала «Театр». В частности, авторы письма были возмущены монологом, который произносила Лия Ахеджакова над могилой героя — в этой речи противники спектакля услышали чрезмерное использование ненормативной лексики и пропаганду однополой любви. 23 июля у стен московского театра активисты движения SERB провели акцию с траурными венками. 24 июля «Новая газета» сообщила, что «скандал вокруг премьеры готовился и был запущен под занавес сезона»: в качестве аргумента издание привело то, что оскорбление было вызвано текстом, который на сцене не произносился. «Офицеры России» в своем письме опираются на не правленный театром авторский текст», — заявила «Новая».