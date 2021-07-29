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СК изучит информацию о возможном оскорблении ветеранов в спектакле «Современника» с Лией Ахеджаковой

Председатель Следственного комитета России поручил подчиненным изучить и дать оценку информации в СМИ, касавшейся возможного оскорбления ветеранов «в одной из театральных постановок». Информация об этом появилась вечером 29 июля на сайте СК.

В тексте сообщения уточняется: речь идет о спектакле театра «Современник». Ранее в столичном театральном сообществе произошел скандал: 23 июля, через несколько дней после премьеры спектакля «Первый хлеб» режиссёра Бениамина Коца, общественная организация «Офицеры России» подала жалобу в Генпрокуратуру.

«…в адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны спектакля «Первый хлеб», — цитирует обращение «Офицеров России» сайт журнала «Театр».

В частности, авторы письма были возмущены монологом, который произносила Лия Ахеджакова над могилой героя — в этой речи противники спектакля услышали чрезмерное использование ненормативной лексики и пропаганду однополой любви.

23 июля у стен московского театра активисты движения SERB провели акцию с траурными венками.

24 июля «Новая газета» сообщила, что «скандал вокруг премьеры готовился и был запущен под занавес сезона»: в качестве аргумента издание привело то, что оскорбление было вызвано текстом, который на сцене не произносился.

«Офицеры России» в своем письме опираются на не правленный театром авторский текст», — заявила «Новая».

Автор пьесы «Первый хлеб» — уральский драматург Ринат Ташимов.

Организация «Офицеры России» не в первый раз стремится оказать влияние на культурную политику в России. Ее активисты пикетировали выставку американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения» в Центре фотографии им. братьев Люмьер.

В 2016 году Би-би-си проанализировала работу формирования, заявив о непрозрачности происхождения его бюджета.

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Комментарии (12)

Igor_VS
Вспоминаю Ремарка и 30-е годы в Германии. Столько совпадений. А Лие - мужества. Она его имеет и без меня
jokir
Уверен, что большинство этих «ахфицеров» ни разу в жизни даже в театр не ходили 🤣
Их максимум - шутки из Камеди…
Юра Алекс
тут людей травят, а они спектакли анализируют...
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