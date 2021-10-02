Путин утвердил выделение Петербургу денег на электротранспорт и развязки ЗСД

На обновление городского электротранспорта в 2022–2024 годах будет направлен бюджетный инфраструктурный кредит. Кроме этого, в 2022–2031 годах планируется выделить 96,9 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на покупку 950 вагонов метро.

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ выделить Петербургу из федерального бюджета 6 миллиардов рублей в 2022–2023 годах на создание Широтной магистрали скоростного движения. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Смольного.

«Глава государства поддержал предложения губернатора Александра Беглова по развитию железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла, представленные на совещании 26 июля 2021 года. В частности, президент поручил предусмотреть финансирование в объеме до 48,3 миллиарда рублей в период 2022–2024 годов, в том числе с учетом инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги», проработав вопрос целесообразности строительства железнодорожной ветки в аэропорт Пулково», — отмечается в сообщении.



Путин также поручил правительствам Петербурга и Ленобласти проработать совместные предложения по нескольким направлениям:



развитие метро (в том числе строительство станции «Кудрово» и электродепо «Правобережное» на территории области),



определение трассы скоростной автодороги по дальнему обходу Петербурга,



финансирование проекта по возведению путепроводов через железнодорожные пути на принципах государственно-частного партнёрства.



«Фонтанка» подробно рассказывала о заявке города на инфраструктурные кредиты под льготную ставку от федерального центра, её общий объем превышал 200 млрд руб. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

