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Путин утвердил выделение Петербургу денег на электротранспорт и развязки ЗСД

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Президент Владимир Путин поручил правительству РФ выделить Петербургу из федерального бюджета 6 миллиардов рублей в 2022–2023 годах на создание Широтной магистрали скоростного движения. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Смольного.

На обновление городского электротранспорта в 2022–2024 годах будет направлен бюджетный инфраструктурный кредит. Кроме этого, в 2022–2031 годах планируется выделить 96,9 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на покупку 950 вагонов метро.

Отдельные средства обещают направить на развитие улично-дорожной сети Кронштадта.

«Глава государства поддержал предложения губернатора Александра Беглова по развитию железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла, представленные на совещании 26 июля 2021 года. В частности, президент поручил предусмотреть финансирование в объеме до 48,3 миллиарда рублей в период 2022–2024 годов, в том числе с учетом инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги», проработав вопрос целесообразности строительства железнодорожной ветки в аэропорт Пулково», — отмечается в сообщении.

Путин также поручил правительствам Петербурга и Ленобласти проработать совместные предложения по нескольким направлениям:

  • развитие метро (в том числе строительство станции «Кудрово» и электродепо «Правобережное» на территории области),
  • определение трассы скоростной автодороги по дальнему обходу Петербурга,
  • финансирование проекта по возведению путепроводов через железнодорожные пути на принципах государственно-частного партнёрства.

«Фонтанка» подробно рассказывала о заявке города на инфраструктурные кредиты под льготную ставку от федерального центра, её общий объем превышал 200 млрд руб. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Piter Russo
Мне вот интересно, а кто приоритетность задач выстраивает.. вагоны вещь то нужная.. только нам станций метров в спальных районах не хватает вперую очередь.
Владислав Гольянов
То есть в Красносельском районе метро по-прежнему не будет?
Владислав М
Путин помогает олигархам строить платные дороги для россиян?
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