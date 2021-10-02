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Президент Финляндии призвал Запад к диалогу с Россией

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Западу необходимо налаживать диалог с Россией. Об этом 1 октября заявил президент Финляндии Саули Ниинисте на семинаре, посвященном 60-летию национального Института внешней политики.

«Нам также нужен диалог с Россией. Это ни в коем случае не противоречит твердой позиции [Запада в отношении РФ]. На основании опыта Финляндии могу заверить, что оба эти элемента могут быть частью одного уравнения. Наши собственные отношения с Россией основываются на активном прямолинейном диалоге», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ниинисте отметил, что отношения между Россией и Евросоюзом сократились практически до несуществующих, а стремление к партнерству сменилось на «растущие подозрения и взаимные обвинения». По мнению президента Финляндии, сотрудничество с Москвой необходимо, чтобы не потерять возможность совместно реагировать «на общие угрозы и вызовы в Европе».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению нормальных отношений с Украиной, так как украинский народ «является очень близким».

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