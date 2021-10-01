Пассажиры самолета, который столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани, вылетели резервным бортом в Петербург. Об этом 1 октября сообщает РИА Новости.
По данным онлайн-табло Пулково, лайнер приземлится в воздушной гавани Северной столицы в 00:15.
«Фонтанка» писала, что самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани, что привело к повреждению крыла летательного аппарата.
Представитель авиаперевозчика добавил, что специалисты технической службы отправятся к месту инцидента ближайшим рейсом, чтобы осмотреть лайнер. В результате происшествия никто не пострадал.