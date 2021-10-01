Пассажиры самолета, который столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани, вылетели резервным бортом в Петербург. Об этом 1 октября сообщает РИА Новости.



По данным онлайн-табло Пулково, лайнер приземлится в воздушной гавани Северной столицы в 00:15.