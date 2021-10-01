Самолет «Победы» столкнулся с бензовозом в аэропорту Астрахани. Лайнер должен был лететь в Петербург

Самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани. Удар повредил элемент крыла.



«Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самолёта допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла)», — сообщило РИА Новости 1 октября, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании.



Представитель «Победы» добавил, что специалисты технической службы отправятся в Астрахань ближайшим рейсом для оценки степени повреждения. В результате инцидента никто не пострадал, уточнили в региональном ГУ МЧС. Пассажиры улетят на резервном самолете.

