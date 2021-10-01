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Самолет «Победы» столкнулся с бензовозом в аэропорту Астрахани. Лайнер должен был лететь в Петербург

Самолет «Победы» столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани

У самолета повреждено крыло. Пострадавших нет.

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Самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани. Удар повредил элемент крыла.

«Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самолёта допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла)», — сообщило РИА Новости 1 октября, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании.

Представитель «Победы» добавил, что специалисты технической службы отправятся в Астрахань ближайшим рейсом для оценки степени повреждения. В результате инцидента никто не пострадал, уточнили в региональном ГУ МЧС. Пассажиры улетят на резервном самолете.

По информации сервиса Flightradar24, лайнер должен был отправиться в Петербург, вылет задержали на неопределенное время. По данным онлайн-табло Пулково, самолет из Астрахани должен приземлиться в Северной столице сегодня, 1 октября, в 22:30.

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Комментарии (2)

265101847
Ещё не взлетели, а уже авария. Слепые, что ли?
Wert
Нормуль.
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