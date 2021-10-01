Перепись поневоле. Студенты ещё двух вузов заявили о вынужденной работе на Росстат

«Никто этому значения не придал, подписали и подписали, а сейчас выясняется, что так будет проходить практика, и отказаться мы уже не можем», — сказала одна из студенток.

Возможность послужить на благо родине выпала учащимся третьего курса, так как практика намечена пока только у них. «Сейчас уже начали распределять территорию, — заявила мама одной из студенток, — моей дочке сказали, что за ней будут закреплены дома, где социальное жилье, а там соответствующий контингент. Я сама даже не хожу туда гулять, а отпускать ребенка страшно».



При этом если в СПбГУ студенту требуется обойти 200 квартир, то в СПбГЛТУ, как сообщили студенты, цифра звучала в три раза больше. «Число в 600 квартир пугает. Очень хочется отказаться, но практика — вещь обязательная, без нее не зачислят на следующий курс. Мы должны были посетить производство, а в итоге будем ходить по квартирам», — сказала одна из учащихся. Руководство вуза, как сообщили там, заключило соглашение с Петростатом на участие не менее 150 студентов. Речь шла только о том, чтобы обойти 200–300 помещений. С желающими подписали согласие на обработку персональных данных и передачу.

Участвовать в переписи, по словам некоторых студентов, обучающихся по направлению психология, заставляют и в РГПУ им. А. И. Герцена. «Принуждают, а альтернатив никаких не дают», — сказал один из них. К слову, «обязаловку» видят не все. Некоторые из опрошенных «Фонтанкой» предположили, что с этим могут столкнуться только отдельные кафедры. В самом вузе подтвердили, что в переписи студенты задействованы, но в рамках соглашения, а не практики. «Студенты активно подключились к кампании, которая даёт возможность стать частью истории своей страны», — сообщили в пресс-службе вуза. Однако есть ли у студентов возможность не исполнять соглашение там не уточнили.

