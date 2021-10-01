Перепись поневоле. Студенты ещё двух вузов заявили о вынужденной работе на Росстат

«Никто этому значения не придал, подписали и подписали, а сейчас выясняется, что так будет проходить практика, и отказаться мы уже не можем», — сказала одна из студенток.
Возможность послужить на благо родине выпала учащимся третьего курса, так как практика намечена пока только у них. «Сейчас уже начали распределять территорию, — заявила мама одной из студенток, — моей дочке сказали, что за ней будут закреплены дома, где социальное жилье, а там соответствующий контингент. Я сама даже не хожу туда гулять, а отпускать ребенка страшно».
При этом если в СПбГУ студенту требуется обойти 200 квартир, то в СПбГЛТУ, как сообщили студенты, цифра звучала в три раза больше. «Число в 600 квартир пугает. Очень хочется отказаться, но практика — вещь обязательная, без нее не зачислят на следующий курс. Мы должны были посетить производство, а в итоге будем ходить по квартирам», — сказала одна из учащихся. Руководство вуза, как сообщили там, заключило соглашение с Петростатом на участие не менее 150 студентов. Речь шла только о том, чтобы обойти 200–300 помещений. С желающими подписали согласие на обработку персональных данных и передачу.
Участвовать в переписи, по словам некоторых студентов, обучающихся по направлению психология, заставляют и в РГПУ им. А. И. Герцена. «Принуждают, а альтернатив никаких не дают», — сказал один из них. К слову, «обязаловку» видят не все. Некоторые из опрошенных «Фонтанкой» предположили, что с этим могут столкнуться только отдельные кафедры. В самом вузе подтвердили, что в переписи студенты задействованы, но в рамках соглашения, а не практики. «Студенты активно подключились к кампании, которая даёт возможность стать частью истории своей страны», — сообщили в пресс-службе вуза. Однако есть ли у студентов возможность не исполнять соглашение там не уточнили.
Бремя переписи выпало и третьему курсу Высшей школы журналистики СПбГУ. Учащимся, по их словам, сначала заявляли о рекомендательном характере, а затем об «обязательном для каждого». «Практика должна проходить после учебы, студентов, которые уже прошли производственную практику летом, также обязывают к подписанию трудового договора и хождению по домам», — сказала одна из студенток. Как заявили в СПбГУ, он, как и все другие государственные вузы, принимает участие в проведении Всероссийской переписи населения. Там подтвердили, что по девяти направлениям работа будет в рамках практики, то есть — обязательная. Студенты других направлений смогут поработать по своему желанию.
Однако, как писала «Фонтанка», согласно соглашению между СПбГУ и Петростатом, практика в качестве переписчиков должна быть организована для студентов 35 направлений обучения в СПбГУ (от экономики до межъязыковой коммуникации). Так, за экономическим факультетом закрепили Невский и Фрунзенский районы, которые «выделяются по наркотикам». Переписчикам предоставят информацию о криминальных квартирах, посещать их нужно будет в сопровождении полицейских.