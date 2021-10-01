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Перепись поневоле. Студенты ещё двух вузов заявили о вынужденной работе на Росстат

Студенты петербургских вузов вслед за СПбГУ сообщили, что их принуждают участвовать в переписи населения

Студентам Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета еще месяц назад дали подписать некий документ об участии в переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября. Об этом «Фонтанке» 1 октября сообщили студенты вуза.

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«Никто этому значения не придал, подписали и подписали, а сейчас выясняется, что так будет проходить практика, и отказаться мы уже не можем», — сказала одна из студенток.

Возможность послужить на благо родине выпала учащимся третьего курса, так как практика намечена пока только у них. «Сейчас уже начали распределять территорию, — заявила мама одной из студенток, — моей дочке сказали, что за ней будут закреплены дома, где социальное жилье, а там соответствующий контингент. Я сама даже не хожу туда гулять, а отпускать ребенка страшно».

При этом если в СПбГУ студенту требуется обойти 200 квартир, то в СПбГЛТУ, как сообщили студенты, цифра звучала в три раза больше. «Число в 600 квартир пугает. Очень хочется отказаться, но практика — вещь обязательная, без нее не зачислят на следующий курс. Мы должны были посетить производство, а в итоге будем ходить по квартирам», — сказала одна из учащихся. Руководство вуза, как сообщили там, заключило соглашение с Петростатом на участие не менее 150 студентов. Речь шла только о том, чтобы обойти 200–300 помещений. С желающими подписали согласие на обработку персональных данных и передачу.

Участвовать в переписи, по словам некоторых студентов, обучающихся по направлению психология, заставляют и в РГПУ им. А. И. Герцена. «Принуждают, а альтернатив никаких не дают», — сказал один из них. К слову, «обязаловку» видят не все. Некоторые из опрошенных «Фонтанкой» предположили, что с этим могут столкнуться только отдельные кафедры. В самом вузе подтвердили, что в переписи студенты задействованы, но в рамках соглашения, а не практики. «Студенты активно подключились к кампании, которая даёт возможность стать частью истории своей страны», — сообщили в пресс-службе вуза. Однако есть ли у студентов возможность не исполнять соглашение там не уточнили.

Бремя переписи выпало и третьему курсу Высшей школы журналистики СПбГУ. Учащимся, по их словам, сначала заявляли о рекомендательном характере, а затем об «обязательном для каждого». «Практика должна проходить после учебы, студентов, которые уже прошли производственную практику летом, также обязывают к подписанию трудового договора и хождению по домам», — сказала одна из студенток. Как заявили в СПбГУ, он, как и все другие государственные вузы, принимает участие в проведении Всероссийской переписи населения. Там подтвердили, что по девяти направлениям работа будет в рамках практики, то есть — обязательная. Студенты других направлений смогут поработать по своему желанию.

Однако, как писала «Фонтанка», согласно соглашению между СПбГУ и Петростатом, практика в качестве переписчиков должна быть организована для студентов 35 направлений обучения в СПбГУ (от экономики до межъязыковой коммуникации). Так, за экономическим факультетом закрепили Невский и Фрунзенский районы, которые «выделяются по наркотикам». Переписчикам предоставят информацию о криминальных квартирах, посещать их нужно будет в сопровождении полицейских.

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Комментарии (19)

Владислав М
Пусть молодежь привыкает к возрождению Совка со всеми его прелестями, с этой властью он уже на за горами.
CZE-RUS
На загнивающем Западе(восточная Европа)граждане обязаны переписаться. Иначе штраф. Через интернет. Очень удобно.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Все данные и так есть в базах. Для того, чтобы получить любую информацию о человеке не нужна никакая перепись. По квартирам сейчас вообще бессмысленно ходить, только идиоты двери открывают незнакомым. Если будут открывать, то мошенников и жулья в момент станет больше , чем переписчиков. Деньги разве что освоить....
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