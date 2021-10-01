Очень дорогое письмо в МИД. «Мемориал»* заплатит 300 тысяч рублей за обращение без маркировки иноагента

Правозащитный центр «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом) направил в МИД обращение без маркировки иноагента. За это Тверской суд Москвы оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей, сообщает 1 октября пресс-служба столичных судов.
По данным «Медиазоны»** (признана в России СМИ-иноагентом), центр направил обращение через электронную приемную еще 8 марта. Оно касалось дела туркменского блогера Розгельды Чолиева, который учился в России и критиковал власти своей родины. В марте его задержали в Шереметьево и пытались депортировать. Центр помогал блогеру и его семье.
За нарушение порядка деятельности иноагента по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.
Список российских иноагентов пополнился 29 сентября. В него вошли «ОВД-Инфо»***, «Медиазона» и 22 человека, включая издателя «Медиазоны» Петра Верзилова*** и главного редактора Сергея Смирнова***.
*«Мемориал» был признан Минюстом РФ НКО-иноагентом в 2013 году
**«Медиазона» была признана Минюстом РФ СМИ-иноагентом в 2021 году
***Внесены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов 29 сентября 2021 года