Как показывает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти 1 октября, 47-летний местный житель и его 50-летняя жена жили в деревянном срубе, который только-только начали обкладывать кирпичом. Предыдущий их дом, как писало издание 47news, сгорел.



В комнате, где все произошло, мало вещей, и те лежат в беспорядке.