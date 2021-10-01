Как показывает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти 1 октября, 47-летний местный житель и его 50-летняя жена жили в деревянном срубе, который только-только начали обкладывать кирпичом. Предыдущий их дом, как писало издание 47news, сгорел.
В комнате, где все произошло, мало вещей, и те лежат в беспорядке.
СК уточняет, что по факту гибели семейной пары возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», хотя основная версия следствия — смертельные ранения причинены самими потерпевшими.
пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленинградской области
Как писала «Фонтанка», погибших накануне около трех дня нашел родственник. Пара лежала в кровати, при этом мужчина обнимал женщину.
Назвать благополучной семью нельзя — оба раньше привлекались к административной ответственности, а мужчина еще и к уголовной.