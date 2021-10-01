FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
72.66р84.31р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

СК показал немудреный быт супругов, тела которых нашли с огнестрельными ранениями в деревне Реполка

Областные следователи продолжают работу в частном доме в Волосовском районе, где накануне в кровати нашли тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.

6
Печать

Как показывает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти 1 октября, 47-летний местный житель и его 50-летняя жена жили в деревянном срубе, который только-только начали обкладывать кирпичом. Предыдущий их дом, как писало издание 47news, сгорел.

В комнате, где все произошло, мало вещей, и те лежат в беспорядке.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленинградской области
ПоделитьсяПоделиться

СК уточняет, что по факту гибели семейной пары возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», хотя основная версия следствия — смертельные ранения причинены самими потерпевшими.

пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленинградской области

Как писала «Фонтанка», погибших накануне около трех дня нашел родственник. Пара лежала в кровати, при этом мужчина обнимал женщину.

Назвать благополучной семью нельзя — оба раньше привлекались к административной ответственности, а мужчина еще и к уголовной.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Athair
Почему-то грустно. На фото вполне нормальное жилище, но живущие в нем решили уйти досрочно...
Serg_I
Бытовой идиотизм...
Black_Pathfinder
Это не кирпич, а газобетонные блоки. Ими не обпладыаали сруб
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний