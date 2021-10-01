47news: В Реполках муж перед смертью лег и обнял жену

СК продолжает работу в частном доме в деревне в Волосовском районе, где в кровати найдены тела супругов с огнестрельными ранениями.



Как сообщает 1 октября издание 47news, мертвых 47-летнего местного жителя и его 50-летнюю жену нашли около трех дня накануне в срубе, где пара проживала после того, как сгорел их дом. У обоих зафиксированы огнестрельные ранения. У кровати, где лежали тела, находилось старое ржавое ружье.



Судя по обстановке и бутылкам, перед гибелью мужчина и женщина выпивали.



По предварительной версии СК, имело место убийство и самоубийство. Судя по положению, первой умерла женщина, а мужчина перед гибелью лег рядом и обнял жену.

