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47news: В Реполках муж перед смертью лег и обнял жену

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СК продолжает работу в частном доме в деревне в Волосовском районе, где в кровати найдены тела супругов с огнестрельными ранениями.

Как сообщает 1 октября издание 47news, мертвых 47-летнего местного жителя и его 50-летнюю жену нашли около трех дня накануне в срубе, где пара проживала после того, как сгорел их дом. У обоих зафиксированы огнестрельные ранения. У кровати, где лежали тела, находилось старое ржавое ружье.

Судя по обстановке и бутылкам, перед гибелью мужчина и женщина выпивали.

По предварительной версии СК, имело место убийство и самоубийство. Судя по положению, первой умерла женщина, а мужчина перед гибелью лег рядом и обнял жену.

Как писала «Фонтанка», обоих местные власти и полиция знали давно и считали не самой благополучной парой.

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