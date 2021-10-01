Семейную пару застрелили во сне в частном доме под Волосово

Тела мужчины и женщины нашли родственники в доме в деревне Реполка в Ленобласти. Полиция изъяла из дома ржавое ружье.



Как стало известно «Фонтанке» 1 октября, в полицию Волосовского района накануне около двух дня поступило сообщение от мужчины о двойном убийстве в частном доме в деревне Реполка.



По предварительной информации, тела 47-летнего мужчины и его 50-летней супруги находились в кровати. Сотрудники СК и полиции выяснили, что они были застрелены. В доме нашли старое ружье, 16 патронов к нему, а также пять гильз.

