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Семейную пару застрелили во сне в частном доме под Волосово

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Тела мужчины и женщины нашли родственники в доме в деревне Реполка в Ленобласти. Полиция изъяла из дома ржавое ружье.

Как стало известно «Фонтанке» 1 октября, в полицию Волосовского района накануне около двух дня поступило сообщение от мужчины о двойном убийстве в частном доме в деревне Реполка.

По предварительной информации, тела 47-летнего мужчины и его 50-летней супруги находились в кровати. Сотрудники СК и полиции выяснили, что они были застрелены. В доме нашли старое ружье, 16 патронов к нему, а также пять гильз.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

Погибший мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нахождение в алкогольном опьянении в общественных местах и к уголовной за кражи. А его супругу местные власти считали не очень хорошей матерью — в 2005 году ей инкриминировалось неисполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.

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