Для «вакцинного туризма» россиянам теперь доступна еще одна европейская страна

Граждане России теперь могут сделать однокомпонентную вакцину от коронавируса в Хорватии. Об этом 1 октября сообщает АТОР со ссылкой на предложения игроков рынка.



В ассоциации указывают, что интерес россиян к так называемым «прививочным турам» растет на фоне того, что Европейское агентство лекарственных средств так и не признало «Спутник V». Одним из популярных направлений остается Сербия, где, однако, в наличии только двухкомпонентные вакцины. Из-за этого приходится летать два раза или оставаться в стране.

