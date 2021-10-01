Для «вакцинного туризма» россиянам теперь доступна еще одна европейская страна

Граждане России теперь могут сделать однокомпонентную вакцину от коронавируса в Хорватии. Об этом 1 октября сообщает АТОР со ссылкой на предложения игроков рынка.
В ассоциации указывают, что интерес россиян к так называемым «прививочным турам» растет на фоне того, что Европейское агентство лекарственных средств так и не признало «Спутник V». Одним из популярных направлений остается Сербия, где, однако, в наличии только двухкомпонентные вакцины. Из-за этого приходится летать два раза или оставаться в стране.
Туроператоры стали готовить и поездки в Хорватию, где предлагают привиться однокомпонентной вакциной Johnson& Johnson / Janssen. Туристы могут пройти курс вакцинации в специальных пунктах для местных жителей.
«Фонтанка» уже писала о предложениях привиться от коронавируса в других странах.