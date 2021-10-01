«Ъ»: Вице-президенту Сбербанка Раковой помог сбежать бывший коллега с гражданством Украины

У оперативников есть уверенность, что Марина Ракова (бывший замминистра просвещения, занимавшая в последнее время пост вице-президента Сбербанка) территорию России ещё не покинула, пишет «Коммерсантъ».



По информации издания, следователи считают, что скрываться ей помогает близкий знакомый — бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования, имеющий родственников на Украине и гражданство этой страны. Ракова работала с этим человеком, возглавляя фонд до весны 2020 года.



«Скорее всего, пара стремится попасть на украинскую территорию, — считают оперативники, так как граница с ней не особо тщательно охраняется, а власти Киева чрезвычайно неохотно выдают России фигурантов уголовных расследований», — такое предположение озвучивает «Коммерсантъ».

