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«Ъ»: Вице-президенту Сбербанка Раковой помог сбежать бывший коллега с гражданством Украины

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У оперативников есть уверенность, что Марина Ракова (бывший замминистра просвещения, занимавшая в последнее время пост вице-президента Сбербанка) территорию России ещё не покинула, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, следователи считают, что скрываться ей помогает близкий знакомый — бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования, имеющий родственников на Украине и гражданство этой страны. Ракова работала с этим человеком, возглавляя фонд до весны 2020 года.

«Скорее всего, пара стремится попасть на украинскую территорию, — считают оперативники, так как граница с ней не особо тщательно охраняется, а власти Киева чрезвычайно неохотно выдают России фигурантов уголовных расследований», — такое предположение озвучивает «Коммерсантъ».

Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, на сумму более 150 миллионов рублей. Сама она скрылась — не приехала на очередной допрос в следственный департамент МВД. Но суд успел арестовать управляющего директора Сбербанка Евгения Зака и ещё двоих предполагаемых соучастников. Их подозревают в мошенничестве.

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Комментарии (3)

alexadmin
Как забавно. Украинские преступники укрываются в России. Российские - на Украине. Даже начинаешь подозревать, нет ли секретного пакта на этот счет.
Stakatto
Сбежала из под следствия? Вероятно помог и не только один бывший коллега, копайте глубже и шире господа из СК.
killbeachtrash
Сумма выросла до 150 000 000...большинство искренне завидует и глотает слюни...Но все равно - мелочь. Есть более крупные неприкасаемые фигуры в России.
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