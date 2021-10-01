Инфекционист: Нынешняя волна коронавируса станет самой тяжёлой

Разворачивающаяся сейчас в России волна пандемии COVID-19 будет самой тяжёлой, считает педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. Стабилизируется ситуация, по его мнению, только к середине декабря.
«Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы, скорее всего, переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев. Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается», — цитирует Тимакова ТАСС 1 октября.
Число заразившихся, по прогнозу врача, начнёт снижаться в ноябре. «В декабре мы увидим стабильное одинаковое количество [заболевших], вероятно, как той зимой. В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны», — отметил эксперт.
Ранее он предсказал будущее ковида. Скорее всего, вирус научится вызывать более длительное течение болезни, чаще будет приводить к инвалидизации, станет ярче постковидный синдром. Но летальность вряд ли увеличится.
Число заболевших и умерших от коронавируса растёт. Смертность в России три дня подряд ставила рекорды. В Петербурге число случаев заражения превысило планку в 2000 за сутки.