Лонг-ковиды станут длиннее и появятся «хроники»: какое у COVID-19 будущее

В будущем коронавирус, скорее всего, научится вызывать более длительное течение болезни, чаще будет приводить к инвалидизации, станет ярче постковидный синдром, но летальность вряд ли увеличится. Такой прогноз дал врач-инфекционист Евгений Тимаков.



«Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека, вероятнее всего, будет больше, но не летальность», — цитирует Тимакова РИА Новости 13 августа.



В ближайшие полгода может появиться новый вариант, который за счёт активного распространения спровоцирует новую волну заболеваемости, считает медик.

