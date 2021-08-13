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Лонг-ковиды станут длиннее и появятся «хроники»: какое у COVID-19 будущее

Инфекционист дал прогноз, как может измениться коронавирус

В будущем коронавирус, скорее всего, научится вызывать более длительное течение болезни, чаще будет приводить к инвалидизации, станет ярче постковидный синдром, но летальность вряд ли увеличится. Такой прогноз дал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека, вероятнее всего, будет больше, но не летальность», — цитирует Тимакова РИА Новости 13 августа.

В ближайшие полгода может появиться новый вариант, который за счёт активного распространения спровоцирует новую волну заболеваемости, считает медик.

По его словам, снизить вероятность появления штаммов поможет вакцинация. Дело в том, что в организме привитого человека вирус не успевает мутировать, даже если поражает его, и к тому же менее активно выделяется в окружающую среду.

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Комментарии (5)

Vodjatel
Страх то какой , срочно прошу одеть на всех…ну например ошейники
Аппаратчик мокрой классификации
Т.е. пятой сокрушительной и бесповоротной победы над вирусом можно не ожидать? :)
Gary
Хватит уже нагнетать. Надоели.
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