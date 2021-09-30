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Смертность от коронавируса ставит рекорды в России третий день подряд. В Петербурге уже больше 2000 заболевших в сутки

За последние сутки в России от коронавируса скончались 867 человек. Летальная статистика ставит рекорды третий день подряд, сообщили 30 сентября в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Накануне было зафиксировано 857 смертей, днем ранее — 852. В Петербурге за 24 часа умерли от ковида 56 человек (накануне 60), в Москве — 62 (65 вчера).

Заболеваемость по стране также растёт: 23 888 случаев за сутки против 22 430 вчера. В Петербурге впервые за последние дни количество заразившихся за 24 часа превысило две тысячи: 2 077 случаев (1 933 накануне). Это второе место по стране после Москвы с 3 998 заболевшими (3 004 вчера).

За весь период пандемии в стране зафиксировано 7 511 026 случаев коронавируса, умерли 207 255 человек.

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Комментарии (3)

nuga
Вакцинация тоже бьет рекорды.Вирус давно бы выдохся,если бы не оголтелая мировая вакцинация.Эти генные субстанции не обладают вакэффектом,а наооборот,делают здорового уколотого заразным сеятелем в сообществах.Окружение Путина наглядно,все вакцинированы и все с вирусом,.
Brit
Вакцинировано у нас 28% - 87-е место в мире. По уровню смертности мы летом были на 1-ом месте, сейчас – на 2-ом, но скоро опять выйдем на 1-е место. Но незаметно, что это кого-то волнует всерьёз.
260569221
Конечно рекорды….
Выборы* перевыборы прошли … теперь можно локдаун
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