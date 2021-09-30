Смертность от коронавируса ставит рекорды в России третий день подряд. В Петербурге уже больше 2000 заболевших в сутки

Накануне было зафиксировано 857 смертей, днем ранее — 852. В Петербурге за 24 часа умерли от ковида 56 человек (накануне 60), в Москве — 62 (65 вчера).

Заболеваемость по стране также растёт: 23 888 случаев за сутки против 22 430 вчера. В Петербурге впервые за последние дни количество заразившихся за 24 часа превысило две тысячи: 2 077 случаев ( 1 933 накануне). Это второе место по стране после Москвы с 3 998 заболевшими ( 3 004 вчера).

