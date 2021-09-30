Накануне было зафиксировано 857 смертей, днем ранее — 852. В Петербурге за 24 часа умерли от ковида 56 человек (накануне 60), в Москве — 62 (65 вчера).
Заболеваемость по стране также растёт:
За весь период пандемии в стране зафиксировано
Смертность от коронавируса ставит рекорды в России третий день подряд. В Петербурге уже больше 2000 заболевших в сутки
За последние сутки в России от коронавируса скончались 867 человек. Летальная статистика ставит рекорды третий день подряд, сообщили 30 сентября в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Накануне было зафиксировано 857 смертей, днем ранее — 852. В Петербурге за 24 часа умерли от ковида 56 человек (накануне 60), в Москве — 62 (65 вчера).
Заболеваемость по стране также растёт:
За весь период пандемии в стране зафиксировано
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