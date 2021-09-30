Яйцо Фаберже из коллекции императрицы Марии Федоровны продали в Москве почти втрое дороже стартовой цены

Золотое яйцо работы Карла Фаберже продали на аукционе в Москве 30 сентября. Распродажа раритетов из дома Романовых прошла на фоне венчания Великого князя Георгия.

РИА Новости сообщает, что лот ушел за 67,5 миллионов рублей. Золотое яйцо принадлежало императрице Марии Федоровне, а до нее — финансисту из Греции Дмитрию Мавромматису. Стартовая цена на аукционе 28 миллионов.

Кроме яйца, на торги выставили икону, которую в 1891 году подарили императору Александру III и его жене Марии Федоровне на юбилей венчания. Всего же, вместе с письмами, картинами, фотографиями и документами, на аукционе продают связанного с Романовыми имущества минимум на 300 миллионов рублей.