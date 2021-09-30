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Гости, прибывшие в Петербург на венчание Великого князя Романова, съезжаются на приветственный вечер в Доме ученых в своих лучших нарядах

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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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В Доме ученых (Дворце Великого князя Владимира Александровича) начинается приветственный вечер для иностранных гостей, прибывших в Петербург на венчание наследника дома Романовых Георгия Владимировича и дочери дипломата Ребекки Беттарини.

Среди приглашенных – зарубежные короли и принцы. Гостей к знаменитому парадному крыльцу дворца подвозят на микроавтобусах с табличками «Imperial wedding transfer» (Императорский свадебный кортеж).

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Прибывших, как отмечает корреспондент «Фонтанки», восхитил открывающийся с набережной вид на Петропавловскую крепость — многие решили сфотографироваться на ее фоне, прежде чем пройти в помещение. Настраиваться на созерцание таинства венчания великого князя Георгия Романова и его избранницы, которое состоится 1 октября в Исаакиевском соборе, гости будут в сопровождении живой классической музыки.

Пре-пати продолжится до часа ночи, но гости вольны прибыть или покинуть дворец в любое время по собственному желанию.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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