В Доме ученых (Дворце Великого князя Владимира Александровича) начинается приветственный вечер для иностранных гостей, прибывших в Петербург на венчание наследника дома Романовых Георгия Владимировича и дочери дипломата Ребекки Беттарини.
Среди приглашенных – зарубежные короли и принцы. Гостей к знаменитому парадному крыльцу дворца подвозят на микроавтобусах с табличками «Imperial wedding transfer» (Императорский свадебный кортеж).
Прибывших, как отмечает корреспондент «Фонтанки», восхитил открывающийся с набережной вид на Петропавловскую крепость — многие решили сфотографироваться на ее фоне, прежде чем пройти в помещение. Настраиваться на созерцание таинства венчания великого князя Георгия Романова и его избранницы, которое состоится 1 октября в Исаакиевском соборе, гости будут в сопровождении живой классической музыки.
Пре-пати продолжится до часа ночи, но гости вольны прибыть или покинуть дворец в любое время по собственному желанию.