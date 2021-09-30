В Петербурге добавляют еще почти 1000 коронавирусных коек

«Завтра начинает прием больных с коронавирусной инфекцией корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Перепрофилированы 988 коек. Стационар-трансформер госпиталя продолжит работу с больными COVID-19 в плановом режиме», — сообщили в комздраве 30 сентября.



Как писала «Фонтанка», в Петербурге число заболевших коронавирусом стремительно увеличивается. За сутки госпитализация выросла до почти 500 человек в сутки, а свободных коек осталось меньше восьми сотен.

Заболеваемость растет в большей части регионов России. В некоторых уже заговорили о локдауне.