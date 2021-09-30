Фото: Влад Бухтояров/facebook.com Поделиться Поделиться







Вторые сутки жители Петербурга в социальных сетях возмущаются витриной магазина сладостей, которая засияла на первом этаже в Доме Зингера. Новый арендатор обозначился вывеской с огромными буквами и «кислотной подсветкой». Владелец «Клада Мармелада» уверенно заявил, что согласование ему не требовалось. В этом сомневаются в Смольном, но чиновники никак не разберутся, на кого указать пальцем.

Новым субарендатором помещения в Доме Зингера не так давно стал магазин «Клад Мармелад». Это его вторая точка на Невском проспекте и четвертая в Петербурге. Ознаменовался новичок яркой витриной со светящимися буквами. В социальных сетях многие это расценили как неуважение к городу, так как оформление «не соответствует облику здания и историческому центру». Одни предлагали бойкотировать заведение за его яркую витрину и не покупать продукцию, другие — писать во все инстанции с просьбой установить, законна ли такая конструкция. Как выяснилось, наивно.



Фото: Влад Бухтояров/facebook.com Поделиться Поделиться







Обсуждение происходит на фоне новостей о выселении прежних постояльцев — книжного магазина. «Альфа-банк» уже много лет судится с экс-владельцем Балтийского банка Андреем Исаевым за многочисленные объекты, собранные им в свое время под эгидой Петербургского агентства недвижимости (ПАН). Одним из таких активов является и Дом Зингера. Сам он уже перешел банку, но существовало обременение в виде долгосрочных договоров аренды. Структуры «Альфа-банка» получили судебное решение об их расторжении, так что вместо ООО «Книжный магазин № 1» теперь там может разместиться городская сеть «Дом книги». Однако, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Альфа-банка», пока что это решение не вступило в силу. «Альфа-банк» не располагает информацией, кто из арендаторов разместил в Доме Зингера вывеску и согласовывалась ли она с городскими организациями. До вступления в силу решения суда у нас нет полномочий требовать демонтажа данной вывески. «Альфа-банк» абсолютно согласен с возмущением жителей. Мы считаем, что такие вывески недопустимы в этом доме», — заявили там «Фонтанке».

Тем временем городские комитеты кивают друг на друга, и из их ответов не понять — должен был кто-то утверждать вывеску или хотя бы отреагировать на нарушение, если оно есть. Комитет по градостроительству и архитектуре, который согласовывает объекты для размещения информации, в том числе и в витринах, руководствуется эстетическим регламентом объектов и элементов благоустройства. Однако там «Фонтанке» заявили, что так как Дом Зингера является объектом культурного наследия федерального значения, полномочия КГА на него не распространяются. «Вопрос размещения информации на фасаде рассматриваемого здания относится к компетенции комитета по печати и КГИОП», — добавили там. Следующей остановкой в поисках ответственного стал комитет по государственному контролю и охране памятников архитектуре, где заявили, что рассматривают только способы крепления объекта, а КГА как раз оценивает его наполнение. За согласованием к ним никто не приходил, так что «Фонтанка» обратилась в комитет по печати. Там заявили, что после жалоб на яркую неоновую вывеску на место выезжал инспектор ГКУ «Городская реклама и информация», и в итоге заключение такое: объект находится за стеклом витрины и не является рекламой, а скорее относится к элементам внутреннего оформления магазина: «Комитетом не регулируется оформление витрин и внутренних интерьеров зданий/сооружений».



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Так как все три комитета оказались не при делах, «Фонтанка» заглянула в пресловутый эстетический регламент, в нем содержатся требования для вывесок в витринах. Высота отдельных букв, установленных на стекле, не может превышать 15 см, толщина — 5 см. При этом сама вывеска не может быть больше 30 см в высоту. Не надо доставать рулетку, чтобы понять, что буквы у злосчастной вывески на Невском в разы больше. Как так получилось — можно понять по постам гендиректора магазина Михаила Ветрова, из которых очевидна модель ведения бизнеса.



«Все в общем-то как всегда, — писал он по поводу открытия одной из новых точек. — В среду увидел аренду, в четверг подписал договор, пятница и суббота: ремонт, вывеска, торговое оборудование и товар, воскресение — старт».



Тем не менее общественное возмущение сейчас ему только на руку. «Хотел разместить у вас рекламу о завтрашнем открытии магазина, а тут такой хайп бесплатно», — признался Ветров в разговоре с «Фонтанкой».

В окнах, как утверждает он, не вывеска, а оформление витрины, которое не предполагает согласований. «Но, учитывая резонанс, мы постараемся сделать их в максимальном соответствии облику этого прекрасного здания и Петербурга в целом», — сказал предприниматель.



Прикладывался ли он к эстетическому регламенту, где указаны требования, он не ответил, но добавил, что теперь оформление будет «в соответствии с требованиями комитета по рекламе Санкт-Петербурга». Что это за требования и где находится такой комитет, он не уточнил. Ветров добавил также, что готов провести конкурс на оформление витрины и устроить открытое голосование. «Кстати, так не понравившуюся петербуржцам яркую «кислотную» подсветку мы выключили и больше не будем использовать», — уточнил он.



Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







К слову, за нарушение требований к внешнему виду объектов благоустройства предполагается административный штраф. Для граждан — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 3 тыс. до 6 тыс., а для юридических лиц — от 20 тыс. до 100 тысяч рублей. Но в данном случае Смольный не смог отыскать даже ответственного — не говоря уж о виновных.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»