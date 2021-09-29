«Вот такое ядовитое недоразумение установили сегодня на первом этаже Зингера. Там теперь не сувениры, а крашеный сахар втридорога. Тоже уважаемый туристический товар, конечно. Но не настолько же?! Кто-то очень радикально и решительно взялся за наведение порядка в этом здании», — написал 29 сентября автор поста.

В комментариях жители критикуют вывеску. Многие считают, что подобное оформление не соответствует облику здания и историческому центру. Некоторые даже предлагают бойкотировать заведение за его яркую витрину. «Не покупать там мармелад и все остальное! Это Дом книги, а не кондитерский магазин. Всегда был и будет», — написал один из пользователей.

Обратить внимание на «Клад мармелад» просят и губернатора города. «Наверняка приватизация была проведена с сохранением профиля на несколько десятков лет, т.е. книжного. Или это условие в прошлом? Есть какие-то то знаковые места для города, Дом книги — одно из них. Неужели подобная «красота» с китайскими продуктами украсит наш город?» — пишет Тереза на странице Александра Беглова «ВКонтакте».



По информации «Фонтанки», магазин арендовал помещение по Невскому, 28 лишь недавно и официальное открытие планирует в начале октября.



Обсуждение вывески нового магазина в Доме Зингера происходит наиболее остро из-за новостей о выселении прежних арендаторов, в частности книжного магазина. Как ранее писала «Фонтанка», структуры Альфа-банка получили судебное решение о расторжении договоров аренды с нынешними обитателями Дома Зингера. Так, вместо ООО «Книжный магазин № 1», который располагался там, теперь может разместиться городская сеть «Дом книги».

