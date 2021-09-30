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Политолог Кагарлицкий арестован на 10 суток за «организацию» митинга КПРФ

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Суд в Москве назначил административный арест на 10 суток политологу и преподавателю Борису Кагарлицкому по статье о нарушении правил организации и проведения митингов. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба столичных судов.

О своем задержании Кагарлицкий сообщил накануне. По его словам, он попался в руки полиции, когда заходил в Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка), где собирался читать лекцию о Карле Марксе.

Внимание стражей порядка к своей персоне он связывал с публикацией в его соцсетях анонса несанкционированной акции КПРФ 25 сентября. Кроме того, известно, что Кагарлицкий критиковал систему электронного голосования на сентябрьских выборах и призывал аннулировать его результаты.

Борис Кагарлицкий — российский социолог, левый публицист, видеоблогер, кандидат политических наук. Является директором Института глобализации и социальных движений* (по решению Минюста России включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента).

* Институт глобализации и социальных движений признан в РФ иностранным агентом в 2018 году.

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